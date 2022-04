L’Unis met au défi le futur gouvernement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Unis Supprimer Fnaim Supprimer Emmanuel Macron Supprimer Présidentielle 2022 Supprimer Gouvernement Supprimer France Supprimer Collectivités locales Supprimer Vie du BTP Supprimer Bâtiment Supprimer Valider Valider

L’Union des syndicats de l’immobilier (Unis) milite pour la création d’un ministère de l’Habitat.

Point de commentaires à propos de la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République dimanche 24 avril. L’Union des syndicats de l'immobilier (Unis) préfère mettre au défi le futur gouvernement, dont la nomination est annoncée la semaine prochaine.

« La mise en oeuvre des quatre grandes priorités de l’Agenda Logement 2022 dressées par l’Unis, la Fnaim et Plurience ne peuvent plus attendre », lit-on dans son communiqué daté du 25 avril.

La création d’un ministère de l’Habitat « de plein exercice » constitue la première priorité. Comme la Fédération française du bâtiment (FFB), qui souhaite le regroupement du Logement, de la Ville et de la Cohésion des territoires sous la même chapelle, l’Unis veut mettre fin au « dispersement » actuel « entre plusieurs ministères et plusieurs administrations ».

« Territorialiser la politique du logement »

Deuxième priorité : repenser la stratégie de rénovation des logements pour « mettre le parc immobilier français au niveau des standards énergétiques européens », explique le premier syndicat de la gestion immobilière. Le calendrier des interdictions progressives de hausse des loyers puis de mise en location des biens énergivores « constitue une accélération brutale, non anticipée, et toujours insuffisamment accompagnée de la rénovation, au détriment de toute logique d’efficacité », souligne l’Unis. En cause notamment, le manque de résultats concrets faute de montée en puissance de la rénovation globale.

L’Unis demande donc un assouplissement du calendrier prévu par la loi Climat et Résilience, qui planifie l’interdiction de mise en location des logements étiquetés G dès 2025 (2028 pour les F et 2034 pour les E).

Les deux autres priorités visent à « réformer l’accompagnement de l’investissement locatif » et à « territorialiser la politique du logement ». Sur ce dernier souhait, l’Unis explique que « l’État devra se charger de fixer les grands objectifs (ZAN, rénovation, part de logements sociaux, densification) et les collectivités locales en écrire la trajectoire et les mettre en œuvre en fonction des réalités locales ». Vaste programme.

