Matières premières: l’Union des industries et entreprises de l’eau s’alarme

dossier Matières premières : flambée des prix et risques de pénurie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Valider Valider

La fédération qui rassemble neuf syndicats réclame « une adaptation de la commande publique et privée concernant l’extension des délais de chantiers » et une répercussion « intégrale » des hausses des prix.

Le secteur de l’eau est aussi touché par la crise des matières premières. Et cette situation inquiète l’Union nationale des industries de l’Eau (UIE), qui rassemble 220 entreprises d’infrastructures et d’équipements du secteur de l’eau. D’autant que pour cette fédération qui rassemble neuf syndicats, cette dérégulation du marché s’inscrit dans un contexte économique et financier « déjà très difficile en raison de la crise sanitaire et de ses impacts sur la commande publique et privée (de 25% inférieure au premier trimestre par rapport au niveau de 2019). »

Prolongation des délais d'exécution des chantiers

Dans un communiqué, elle précise que « si aucun retour à la normale n’a lieu avant septembre, cette pénurie de matières premières entraînera de fortes conséquences : flambée des prix continue, délais de livraison rallongés, tensions sur la chaîne logistique et difficultés à honorer les commandes. » Dans ce contexte inflationniste, son président, Jean-Luc Ventura, demande « la prolongation des délais d’exécution pour les marchés concernés en attendant un retour à la normale et une répercussion intégrale des augmentations des approvisionnements en matières premières. »

Pour rappel, l’Union des industries et entreprises de l’eau représente 220 entreprises adhérentes, et pèse 4 M€ de chiffre d’affaires.