L’UIA fait pleuvoir prix et médaille

Décernés tous les trois ans à l'occasion du congrès mondial de l'Union internationale des architectes (UIA), la médaille d'or et les prix de l'UIA récompensent des professionnels chevronnés…

Si le congrès UIA 2021 de Rio (Brésil) s'est réuni en mode virtuel, les récompenses, elles, sont bien réelles. Ainsi de la médaille d’or décernée au déjà pritzkérisé architecte brésilien Paulo Mendes da Rocha, «audacieux iconoclaste dont le travail a fait atteindre de nouveaux sommets de virtuosité techniques à l'architecture» dixit le jury de l’UIA.

Le burkinabé Francis Kéré reçoit, de son côté, le «Prix Robert-Matthew pour les environnements humains durables» pour «sa mise en œuvre de visions à la fois utopiques et pragmatiques. Son utilisation innovante des techniques de construction locales et sa sensibilité à la culture et à la communauté, emblématiques d'un engagement envers des valeurs fondamentales d’une architecture durable à taille humaine.»

Le «Prix Auguste-Perret pour la technologie en architecture» revient à l'architecte indienne Anupama Kundoo, «pour son œuvre d’innovation utilisant les techniques, les matériaux et les principes de construction locaux, tout en étant extrêmement sensible à l'environnement, au climat et à la culture»; et à notre bad boy de Bandol, Rudy Ricciotti «pour son extraordinaire maîtrise du béton et son impressionnante souplesse des formes, faisant écho à l’œuvre d’Auguste Perret».

D’autres prix récompensent encore l’historien spécialisé Doğan Kuban, l’architecte-urbaniste et professeur espagnol Joan Busquets i Grau, les australiens David Kaunitz & Ka Wai Yeung, L'architecte sud-africaine Nadia Tromp et l’architecte chinois, Jiansong Lu. Le jury, présidé par Thomas Vonier, a en outre attribué deux mentions à l’indienne Brinda Somaya et à l’équipe polonaise Biuro Projektów Lewicki Łatak.