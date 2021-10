L'UFME propose un guide sur la fenêtre PVC

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Prescription Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) vient d’éditer un nouveau guide intitulé « 10 raisons de choisir la fenêtre PVC Made in France ». Il vise à apporter un éclairage complet et factuel sur la fenêtre PVC made in France.

Le nouveau guide de 24 pages « 10 raisons de choisir la fenêtre PVC Made in France » synthétise l’ensemble des atouts de la fenêtre PVC. Son éditeur, l’UFME, précise que ce produit reste la fenêtre la plus plébiscitée des Français et qu’il se présente comme un symbole de l’esprit d’innovation d’industriels français. L’UFME rappelle aussi que plus de 8 fenêtres sur 10 en PVC sont fabriquées en France, soit plus de 5 millions chaque année, et que 100 % des profilés PVC sont certifiés NF. Sur 4,1 millions de fenêtres certifiées NF, 3 millions sont en PVC Made in France. Engagées dans un circuit court, elles représentent 115 000 emplois et près de 38 000 PME, offrant un large maillage territorial.

Dans son guide, l’UFME revient sur la démarche d’achat responsable, précisant que le PVC est le seul polymère réutilisable à 100 % dans son application d’origine. Sa réintroduction directe et totale dans la production de nouvelles menuiseries permet de créer des fenêtres quasi à l’infini. En amont, le sourcing du matériau, produit en France, et la fabrication par des industriels répartis sur le territoire, créent des circuits courts qui réduisent le transport et l’empreinte carbone. En aval, le PVC est recyclé et réintroduit directement dans le cycle de production de fenêtres de deuxième génération, aux performances identiques.

L’Union fait également part des qualités intrinsèques des fenêtres PVC. Elle précise notamment leurs caractéristiques d’isolation - coefficient de transmission thermique Uw inférieur ou égal à 1,3 - mais revient aussi sur leurs propriétés liées au confort, à l’étanchéité à l’eau, à l’air et au vent, à l’affaiblissement acoustique et à leur contribution à la qualité de l’air intérieur grâce à leur étiquetage COV A+. Elle rappelle également les fondamentaux du matériau en lui-même : sa résistance aux agressions, sa durabilité, son entretien limité, ses caractéristiques de résistance au feu, etc.

Ce Guide sera prochainement téléchargeable gratuitement depuis le site choisirmafenetre.fr.