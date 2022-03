Portalp fête ses 60 ans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

À cette occasion de son soixantième anniversaire, le fabricant français de portes automatiques piétonnes Portalp organise dans toute la France « les Printemps Portalp », du 5 avril au 7 juin 2022.

Dès le 5 avril, Portalp donne le coup d’envoi des festivités de son soixantième anniversaire. Durant deux mois, dix événements sont prévus afin de fêter cet événement et d’y associer tous les collaborateurs de l’entreprise et leur famille, mais aussi ses clients et partenaires les plus fidèles. Ces « Printemps Portalp » attendent ainsi leurs invités dans chaque zone d’implantation des vingt six agences régionales :

- le 5 avril à Nantes pour Portalp Centre Ouest,

- le 12 avril à Bordeaux pour Portalp Sud Ouest,

- le 26 avril à Strasbourg pour Portalp Nord Est,

- le 3 mai à Lille pour Nord Champagne Ardennes,

- le 10 mai à Caen pour Portalp Nord Ouest,

- le 17 et 18 mai à Grenoble, site historique de production de l’ETI familiale, pour Portalp Rhône Alpes Auvergne,

- le 24 et 31 mai à Paris pour Portalp Ile de France,

- le 7 juin à Marseille pour Portalp Méditerranée.

Dans chaque ville, Portalp prévoit un après-midi d’exception rythmé par un moment de partage autour d’activités spécifiques selon les régions. À l’issue de la journée, placée sous le signe de la convivialité, les participants assisteront alors à un dîner spectacle, fil rouge de cet anniversaire, sous un chapiteau de cirque.

Cet anniversaire est l’occasion de retracer les grandes étapes de Portalp fondée en 1962 sous le nom de Réolon Automation par Attilio Réolon, issu d’une famille d’origine italienne de Grenoble. Aujourd’hui, le flambeau de l’entreprise familiale indépendante, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 105 millions d’euros en 2020, est repris progressivement par Maxime Duponchel, son vice-président, le fils de Daniel Duponchel.