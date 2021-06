L’UFME crée la marque Fervam

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Valider Valider

Afin de renforcer la visibilité des signataire de sa Charte d’engagement pour la collecte et le recyclage des menuiseries en fin de vie, l’Union des Fabricants de MEnuiseries (UFME) a décidé de lancer sa propre marque.

L’environnement et l’économique circulaire figurent parmi les piliers majeurs des travaux de l’Union des Fabricants de MEnuiseries (UFME) depuis trois ans, avec notamment la mise en place de la Charte d’engagement. Pour poursuivre cette dynamique, l’organisation professionnelle lance aujourd’hui la marque déposée FERVAM. Ce sigle est une synthèse de « Filière Engagée pour le Recyclage et la VAlorisation des Menuiseries ». Il fédère toutes les entreprises signataires de la Charte d’engagement UFME pour la collecte et le recyclage des menuiseries en fin de vie, autour d’une valeur forte : l’engagement de la filière fenêtre pour une valorisation responsable et durable.



Une bannière pour communiquer ensemble

« Après trois ans de travaux est arrivé le besoin d’avoir une bannière, un point de ralliement et de communication à travers une marque », a expliqué Hugues de Forges, président de la commission technique de l’UFME lors d’une table ronde virtuelle organisée le 27 mai dans le cadre de l’assemblée générale du syndicat. « Cette marque va nous permettre de communiquer de façon collective, avec l’ensemble des acteurs engagés dans cette démarche. »

Cette nouvelle marque est symbolisée par une identité visuelle clairement reconnaissable pour tous les publics, avec la fenêtre et la porte qui représentent l’activité concernée. Clin d’œil au logo UFME, elle fait également référence à l’économie circulaire et au made in France, critère de qualité que l’UFME œuvre à préserver et valoriser.