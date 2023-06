L’UFME, acteur engagé de l’éco-conception

Dans le cadre de son assemblée générale qui a eu lieu le 1er juin 2023 à Valence (26), l’UFME a fait un point sur les travaux de ses commissions et groupes de travail, ainsi que le développement de nouveaux projets ambitieux. Syndicat fédérateur et force de propositions autour de la valorisation de la filière portes et fenêtres, il s’est renforcé ses derniers mois avec notamment : l’arrivée de 19 nouveaux adhérents (162 sociétés membres au total) ; la création de deux nouveaux groupes de travail Bois & Mixtes et Emballages, ce dernier anticipant la future REP emballages ; l’accueil de 43 nouveaux signataires de la charte Fervam (129 au total), engagés pour le développement durable et la valorisation en boucle fermée des menuiseries déposées.

Engagements et actions de terrain

L’UFME a décidé d’accentuer ses actions pour sensibiliser à l’importance des performances des menuiseries dans le confort de l’habitat et les économies d’énergie, pour une transition énergétique réussie. « Nous poursuivons nos engagements et surtout nos actions sur le terrain pour la valorisation des portes et fenêtres fabriquées en France par des industriels qui créent de l’emploi et qui innovent pour attirer de nouvelles générations vers nos métiers », explique Bruno Cadudal, président du syndicat. « L’UFME a toujours été un syndicat engagé et impliqué dans l’action collective pour faire entendre la voix de ses 162 entreprises françaises représentant 60 000 emplois. Nos commissions et groupes de travail constituent des lieux de partage d’expériences et des laboratoires de réflexions autour du bâtiment de demain qui ne peuvent qu’attirer l’attention des décideurs. »

Deux nouveaux groupes de travail

Au fil des années, neuf groupes de travail se sont ainsi formés pour approfondir les réflexions et les expertises : DTA, DTU 36.5, Environnement, BIM et Numérique, Acoustique et thermique, Qualité de l’air intérieur, Extrudeurs concepteurs gammistes. Cette année, deux nouveaux groupes de travail ont vu le jour : Bois & Mixtes et Emballages ».

Le groupe Bois & Mixtes a réuni 17 personnes pour sa première réunion le 18 avril dernier. Tous les adhérents de l’UFME, dont les professions associées peuvent rejoindre le collectif, ainsi que des invités extérieurs tels que le FCBA ou l’OPP-BTP. Les attentes exprimées relèvent d’un travail collectif sur des sujets spécifiques aux conceptions bois ou bois-aluminium, principalement pour accompagner la filière face aux difficultés rencontrées et l’aider à progresser sur : l’assurabilité des sites de fabrication de menuiseries bois et mixtes avec l’évaluation du risque incendie, les recommandations, avec en appui l’accompagnement de l’OPP-BTP, le positionnement environnemental, et tout particulièrement l’éco-conception des menuiseries.

Anticiper les exigences réglementaires

L’éco-conception des menuiseries passe aussi par celle des emballages. Sous l’impulsion du groupe Environnement a été créé le groupe Emballages. Ouvert aux adhérents de l’UFME et aux signataires de la charte Fervam, il a pour objectif de réfléchir à des actions concrètes pour le traitement des déchets des emballages. Un sujet qui mobilise, s’il on en juge les 38 premiers inscrits après seulement cinq mois. Cette initiative vise à répondre aux exigences règlementaires et à anticiper d’ores et déjà la prochaine REP Emballages industriels et commerciaux qui interviendra en 2025. Une démarche que l’UFME avait également mise en place en amont de la REP PMCB, avec la création de la charte Fervam, et qui lui a permis d’arriver avec des propositions concrètes.

© Solange Grenna Le nouveau conseil d'administration de l'UFME