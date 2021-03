L’UFME accélère sur le recyclage des fenêtres

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Menuiseries Supprimer Recyclage Supprimer Valider Valider

L’Union des fabricants de menuiseries (UFME) passe à la vitesse supérieure pour la mise en place du réseau de collecte et de démantèlement des fenêtres en fin de vie avec le renfort depuis octobre de deux chargés de mission environnement.

Concernée depuis plusieurs années déjà par la problématique du recyclage des menuiseries en fin de vie, l’UFME (145 entreprises adhérentes) avait déjà concrétisé ses préoccupations environnementales en lançant en 2019 sa Charte d’engagement présentant les bonnes pratiques nécessaires à la collecte et à la maîtrise du traitement des déchets.

Deux chargés de mission recrutés

Le syndicat a franchi une marche supplémentaire depuis octobre dernier en créant deux postes de chargé de mission environnement. Mathilde Crenn-Sutter, pour les régions Ouest et Nord et Laurent Suet, pour le Sud et de l’Est, viennent ainsi renforcer ainsi le groupe de travail Environnement, afin d’accompagner les signataires de la Charte UFME à remplir leurs engagements. « Leurs premières missions visent à mettre en place des outils dédiés à la traçabilité et à la consolidation des volumes collectés et traités », explique le syndicat dans un communiqué de presse. « Ces actions incluent des interventions sur le terrain auprès des acteurs de la Filière pour les aider à progresser quantitativement et qualitativement. La densification du réseau figure également parmi leurs priorités. »

Mathilde Crenn, chargée de mission environnement région Ouest et Nord de l'UFME - © EMMATITIA Close Lightbox

Les premiers fruits de ce double recrutement commencent à être récoltés. « En moins de quatre mois, la liste des signataires volontaires est passée à 46, soit une augmentation de plus de 30 %. Restant en veille sur les sujets environnementaux, leur mission est évolutive et s’adaptera aux futures révisions règlementaires et normatives », poursuivent les porte-parole du syndicat.

Fédérer tous les professionnels

Mathilde Crenn-Sutter et Laurent Suet se positionnent comme des facilitateurs dans l’identification et la mise en relation des différents maillons de la chaîne afin de préserver un circuit vertueux en boucle fermée, dans un esprit collectif et collaboratif entre les différents métiers et régions. Il s’agit avant tout pour eux de fédérer et motiver les différents intervenants. « L’enjeu principal repose sur la complémentarité des métiers concernés pour susciter une émulation », expliquent conjointement les deux chargés de mission. « Nous sommes ouverts à tous les acteurs. Nous rencontrons des recycleurs, des entreprises spécialisées dans le vitrage, le PVC ou encore la quincaillerie, des points de collecte, des déchetteries, des communes et régions, afin de construire un maillage de l'ensemble du réseau sur tout le territoire. Une carte nationale est en cours d’élaboration et sera enrichie au quotidien pour identifier les points de collecte rapprochés. Ce réseau pérenne participera à l’augmentation des volumes de récupération. »

Laurent Suet, chargé de mission environnement région Sud et Est à l'UFME. - © D.R./ UFME Close Lightbox



Le regard de trois signataires

• Nelly Philipponnat, directrice Bâtiment Durable chez Saint-GobainGlass Bâtiment France



« Le Groupe Saint-Gobain étant très impliqué dans les questions environnementales, et notamment celle de l’économie circulaire en matière de vitrage, notre adhésion à la Charte UFME était une évidence. C’est une démarche profonde, intelligente et pédagogique ancrée dans cet ADN dont nous partageons les valeurs. Au-delà de la signature, il est essentiel d’être présent dans la filière baie vitrée et de développer un recyclage complémentaire fenêtre et verre plat. Cela passe nécessairement par tout un travail de sensibilisation et de mobilisation des acteurs. La mise en relation est fondamentale pou refaire connaître cette jeune filière dans chaque région auprès des lieux de collecte et de démantèlement. »





• Yann de Bénazé, président de Profine France SAS



« Profine a été l’un des premiers signataires de la Charte UFME. Le volet environnemental et recyclage fait historiquement partie de nos valeurs. En témoigne par exemple notre rôle précurseur de premier extrudeur-gammiste à avoir inventé, en 1994, le PVC stabilisé sans plomb. La valeur ajoutée de la filière animée par l’UFME réside dans l’impulsion qu’elle donne au recyclage des matières en fin de vie. L’enjeu est de taille, sa réussite repose sur la massification et la généralisation. La déconstruction des grands chantiers est lancée. Le défi sera donc d’élargir au maximum la collecte des matières en fin de vie jusqu’aux petits chantiers, sur l’ensemble du territoire.»





• François Picart, directeur de Valorsol Environnement



« Valorsol Environnement propose une traçabilité intégrale, du dépôt des déchets jusqu’à leur valorisation dans les filières certifiées. Nous avons développé plusieurs filières de valorisation des déchets qui peuvent bénéficier d’une seconde vie. Les menuiseries en font partie. Elles sont porteuses de matériaux à forte valeur, tels que le PVC, l’aluminium et le verre. Et c’est en cela aussi que leur recyclage s’avère compliqué. Il est indispensable de collecter les déchets entiers au plus près de la source afin de leur offrir la meilleure revalorisation grâce au travail de précision mené par les unités de démantèlement. La mise en relation entre les différents opérateurs constitue la grande force de la filière développée par l’UFME.».