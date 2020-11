L’Ouest lance les premiers gros marchés de rénovation EnergieSprong

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement Supprimer Pays de la Loire Supprimer Bretagne Supprimer EnergieSprong Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Pour la première fois en France, 14 bailleurs sociaux ligériens et bretons ont monté une centrale d’achat pour lancer une première vague de rénovation de 2 000 logements selon l’approche EnergieSprong. L’appel d’offres commun est lancé ce 13 novembre 2020.

Initiée et coordonnée par l’USH Pays de la Loire, cette dynamique implique actuellement 12 organismes HML des Pays de la Loire ainsi que deux organismes bretons.

Confortés par les conclusions positives d’une étude de faisabilité réalisée sur 16 000 logements, ces bailleurs ont créé une centrale d’achat commune, dénommée Mutualisation d’achat au service de l’habitat (Mash) et se sont engagés collectivement pour une première vague d’opérations EnergieSprong sur environ 2 000 logements.

Un appel d’offres commun est lancé ce vendredi 13 novembre 2020 sous la forme d’un « dialogue compétitif », visant à challenger les entreprises sur les solutions techniques. Ce dialogue avec les entreprises aura lieu tout au long de l’année 2021. Les premiers chantiers sont prévus fin 2021.

« C’est une étape majeure du déploiement en France du concept EnergieSprong, explique Sébastien Delpont, directeur d’EnergieSprong France et directeur associé de GreenFlex. Cette coordination inter-maîtres d’ouvrage va donner de la visibilité aux acteurs économiques pour investir en ingénierie, outils et méthodes dans une logique gagnant/gagnant entre bailleurs sociaux, entreprises, collectivités et occupants » ajoute-t-il.

Appel à projets national

L’objectif de cette démarche est de mettre sur pied un standard pour accélérer et massifier les rénovations énergétiques très performantes. Selon une étude pour le programme CEE EnergieSprong France réalisée cette année par Pouget Consultants et Energies Demain, le potentiel marché pour de telles rénovations en France est considérable et représente près de 9,5 millions de logements, soit un tiers du patrimoine construit.

[...]