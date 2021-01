L’Ordre des géomètres-experts tiendra un congrès sans limites

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Espaces publics Supprimer Géomètre-expert Supprimer France Supprimer Urbanisme Supprimer Ordre des géomètres-experts (OGE) Supprimer Valider Valider

Les 2 et 3 février prochains, l’organisme consacrera son événement à une réflexion sur «l’espace public, une richesse sans limites !» Totalement dématérialisé, ce 45e congrès sera ouvert gratuitement aux acteurs de l’aménagement.

Le distanciel a ses bienfaits. Si le 45e Congrès des géomètres-experts doit se tenir les 2 et 3 février prochains en version purement digitale, les participants n’auront à respecter ni gestes barrières ni jauge maximum. Ce grand rendez-vous intitulé «l’espace public, une richesse sans limites !» sera lui-même sans restrictions. L’Ordre des géomètres-experts a ainsi décidé d’en faire profiter, sur inscription gratuite, tous les acteurs concernés par l’aménagement de l’espace public.

Maîtrise foncière et aménagement

Aménageurs, agents des collectivités, élus et concepteurs pourront ainsi assister à ces deux journées de tables-rondes et d’ateliers au cours desquelles il sera question d’aménagement des friches, de maîtrise foncière du domaine public ou encore des outils et méthodes pour délimiter l’espace public.