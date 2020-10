L’Ordre des architectes lance un « Livre blanc » collaboratif et évolutif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée cnoa Supprimer Architecture Supprimer HLM Supprimer Denis Dessus Supprimer France Supprimer Unam Supprimer Valider Valider

Après - seulement - quatre mois de travail, le Conseil national de l’Ordre des architectes (Cnoa) a publié le 9 octobre 2020, la deuxième édition de son « Livre blanc », en partenariat avec de nombreux acteurs du secteur.

Un projet « dingue », une « ambition surdimensionnée », les termes utilisés par Denis Dessus, président du Conseil national de l’Ordre des architectes (Cnoa) sont sans équivoque.

L’institution à présenté, vendredi 9 octobre, la deuxième édition de son Livre blanc : « Le Livre blanc 2.0, une université permanente de l'architecture et du cadre de vie ».

Accessible sur internet, il se présente comme un « centre de ressources numériques », à destination des professionnels du secteur, mais également ouvert au public.

Rédigé à l’initiative du Cnoa, il est pourtant issu d’une réflexion collective : « c’est un outil commun, qui n’est pas là pour porter notre parole uniquement, mais également celle des dizaine d’associations, de syndicats, de collectivités, et même de représentants de l’Etat qui y ont contribué ».

Des politiques publiques inadaptées

Si tant d’acteurs ont répondu à l’initiative, c’est que, toujours d’après Denis Dessus, la profession : « souffre de politiques publiques inadaptées, alors que la crise sanitaire a montré l’importance primordiale du cadre de vie ».

Ce concentré de connaissances comptabilise déjà de nombreux partenaires, à l’image d’Action Logement ou encore de l’Union nationale des aménageurs (Unam). La liste des contributeurs devrait, par ailleurs, croître dans l’avenir dans la mesure où l’ouvrage sera régulièrement mis à jour : « évoluant en permanence, au grè des contributions des acteurs du milieu ».

C’est là le caractère innovant de ce livre en ligne : proposer un contenu évolutif, qui n’est pas figé dans le temps, permettant à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice au moment voulu : « Tous n’ont pas encore eu le temps de contribuer, c’est un bébé, pas encore mature, mais déjà bien formé » se félicite Denis Dessus.

Absence du monde HLM

Des absents de marque dans cette liste de partenaires et contributeurs : les bailleurs sociaux, pourtant de gros maîtres d’ouvrages (110 000 HLM agréés en 2019). Il faut dire que les relations entre le Cnoa et le monde HLM sont perfectibles, depuis que la loi Elan a supprimé l’obligation de concours pour la construction de nouveaux logements sociaux. Interrogé sur ce point, l’Ordre des architectes affirme que cette situation pourrait évoluer prochainement : « L'Union sociale pour l'habitat (USH), ainsi que Toit et Joie ont été approchés. Sur la question du logement, et notamment du logement abordable, nous venons de recevoir une contribution de La Confédération nationale du Logement (CNL). »

Cinq chapitres

Ce Livre blanc comporte cinq chapitres : « transition écologique », « équilibre social et territorial », « architectures et cultures », « qualité et valeur de la production » ou encore « être architecte ». Chacun d’eux est découpé en plusieurs sous-parties, qui devraient s’enrichir dans les mois à venir. Pour Denis Dessus « le train a démarré, il va maintenant poursuivre sa route ! ».