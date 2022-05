L’Ordre des architectes lance sa Contrathèque

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Cnoa Supprimer Contrats de la construction Supprimer contrat Supprimer Maîtrise d'œuvre Supprimer Valider Valider

Le Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) met à la disposition des architectes et du public une solution de rédaction en ligne de contrats d’architecte et de maîtrise d’œuvre…

Le lancement, par le Cnoa, de cette application digitale coïncide avec l’achèvement récent de la réécriture de la majorité des contrats-types élaborés par l’Ordre. Le Cnoa a souhaité développer ici un outil intuitif, gratuit et pédagogique qui offre aux architectes - et à leurs clients - la possibilité d’élaborer des contrats dans un environnement juridique sécurisé, transparent et équilibré.

Les modèles disponibles dans la Contrathèque sont répartis selon les différentes clientèles et en fonction du type d’opération : clients privés non professionnels, maîtres d’ouvrages privés professionnels, maîtres d’ouvrages publics, clients étrangers, partenaires de la maîtrise d’œuvre.

L’utilisateur peut choisir la ou les pièces contractuelles adaptées à son projet, puis entamer la rédaction, sauvegarder sa progression et au final extraire le document.

Cette version beta fera l’objet d’ajustements ultérieurs à partir des retours des utilisateurs, avec la mise en place d’un support dédié.

Le Cnoa veillera à améliorer progressivement ses fonctionnalités et ses parcours de rédaction, puis à l’enrichir au fur et à mesure de nouveaux modèles.

