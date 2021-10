L’OPPBTP va renforcer son offre digitale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée OPPBTP Supprimer Prévention Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

L’OPPBTP se donne pour ambition, dans le cadre de son plan stratégique Horizon 2025, d’offrir une assistance technique et des parcours de prévention à toutes les entreprises grâce au digital. L’organisme de prévention vise un accompagnement massif des entreprises et des salariés du BTP, en particulier des TPE.



« Le digital bouscule le BTP, et ce phénomène va se renforcer ces prochaines années, lance Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP. La pandémie de Covid-19 a d’ailleurs mis en exergue les atouts du numérique : la profession n’aurait jamais su produire le guide de préconisations sanitaires, sorti en quatre jours, sans des outils désormais digitaux désormais indispensables. »



Une réponse à 100 % des questions dans l’écosystème digital de l’OPPBTP

L’organisme de prévention se donne ainsi pour priorité, dans le cadre de son plan stratégique Horizon 2025, d’offrir une assistance technique et des parcours de prévention à toutes les entreprises grâce au digital. Il vise un accompagnement massif des entreprises et des salariés du BTP, en particulier des TPE.

« Le premier objectif est d’atteindre un niveau d’excellence en apportant une réponse d’expert immédiate et pertinente aux questions formulées sur notre plateforme digitale préventionbtp, poursuit Paul Duphil. En somme, 100 % de nos clients doivent pouvoir trouver une réponse à leur besoin dans l’écosystème digital de l’OPPBTP ».

Et d’ajouter : « A cet effet, nous envisageons notamment une refonte complète et un enrichissement de notre documentation, afin d’être en mesure de disposer de réponses préparées à l’avance ». Cette offre d’information s’appuiera sur l’ingénierie de terrain, les retours d’expérience issus des chantiers, ainsi que les résultats des différentes études menées par les experts et leurs partenaires.



Un bouquet d’applications smartphone



Autre axe : offrir des parcours digitaux pour accompagner plus de professionnels en prévention. L’organisme se fixe pour objectif le développement de différents outils, à commencer par un bouquet d’applications smartphone. L’idée ? Offrir un contact de proximité, avec la faculté de rentrer en contact, notamment depuis les chantiers, avec les conseillers en ligne ou la base de questions/réponses, mais aussi des services personnalisables, comme un protocole d’aide pour la gestion des situations d’urgence, ou encore un module de vérification d’équipements de travail courants.



Pas de hausse des accidents graves à l’horizon



L’OPPBTP mise également sur le développement des parcours en prévention individualisés et des réseaux sociaux, afin de renforcer sa relation avec les employeurs et les salariés.

« A un moment où l’enjeu principal pour le secteur concerne son attractivité, la prévention des risques professionnels revient sur le devant de la scène, reprend Paul Duphil. Si on pourrait craindre une hausse de la sinistralité sur les chantiers en raison de la reprise économique et de la pénurie de main d’œuvre, le secrétaire général de l’OPPBTP n’est, pour l’heure, pas inquiet. « Depuis début 2021, les chiffres d’accidents du travail graves et mortels ressortent avec une baisse de plus de 20 % par rapport à 2020 sur une période comparable, c’est à dire sans prendre en compte la phase du premier confinement où les chantiers ont fermé, mais aussi, d’ailleurs, par rapport à 2019. »