L’opération Peintres du sourire revient pour former des jeunes Cambodgiens

Du 1er octobre au 30 novembre, le groupe de négoce UGD, avec entre autres ses partenaires industriels de la première heure Henkel et Toupret, lance une nouvelle fois l’opération Peintres du sourire, afin de soutenir l’association Pour un sourire d’enfant.

Depuis 2009, le groupement de négoce UGD, en partenariat avec les industriels Henkel et Toupret, aide l’association Pour un sourire d’enfant, qui offre des journées de formation à des jeunes cambodgiens pour les aider à s’insérer sur le marché du travail. Ils ont ensuite été rejoints par les distributeurs du Club Onip et les industriels Outil Parfait et Vepro.

L’opération commerciale à destination des artisans peintres et entreprises du bâtiment est simple : du 1er octobre au 30 novembre, certains produits des gammes proposées par les quatre industriels bénéficieront d’une remise de 5 % à l’achat. Et à chaque 75 € d’achat, une formation est financée dans le cadre de l’association Pour un sourire d’enfant.



Offrir une situation professionnelle durable à de jeunes Cambodgiens



En 2020, 12 300 journées ont pu être financées par l’opération, et l’objectif en 2021 est d’atteindre les 15 000. Depuis 2009, ce sont en tout 143 000 journées de formations qui ont pu être dispensées à de jeunes cambodgiens dans la pauvreté. Les artisans peintres peuvent y participer en achetant par exemple de la colle à papier peint Metylan, des colles Pattex, des EPI de Vepro, des outils l’Outil Parfait ou encore des enduits Toupret. Pour rappel, l’association Pour un sourire d’enfant prend en charge chaque année 6 500 enfants cambodgiens. L’opération les Peintres du sourire peut donc une nouvelle fois former de nouveaux professionnels du bâtiment cambodgiens.