L’Oise Picarde affiche de grandes ambitions pour dessiner l’avenir

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Projet Supprimer Valider Valider

Les vice-présidents de la communauté de communes de l’Oise Picarde (CCOP) dévoilent leur mission.

« Le rôle de la communauté de communes de l’Oise Picarde est de fédérer les élus des 52 communes autour de tous les besoins d’un territoire, là où personne n’y arriverait seul », explique Jean Cauwel, président de la CCOP. La communauté de communes se fixe d’autres défis en matière d’aménagement du territoire pour l’année 2021.

Les vice-présidents de la CCOP détaillent leurs rôles pour répondre aux objectifs fixés. Pierre Dugrosprez est le premier vice-président en charge des travaux, de la voirie et de l’entretien des bâtiments. Cette branche se charge de la réparation régulière des 192 km de voies entre les villages. Elle s’occupe également de l’entretien des différents sites de la CCOP comme ceux de l’Abbaye, du Château de la Butte ou encore de l’ancien bâtiment « Dia » à Breteuil-sur-Noye.

Jacques Taveau est le vice-président en charge du développement économique, de la mobilité et de l’aménagement du territoire. Il poursuit les actions engagées par Jean Cauwel. Parmi ses priorités, on peut citer l’extension de 50 ha de la zone d’activités économiques de la Belle Assise ainsi que la rénovation de la gare de Bacouel et le développement d’une pépinière d’entreprises.