L’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la Savoie figure parmi les dix lauréats retenus au niveau national dans le cadre de l’appel à projets MassiRéno

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Avec son projet de rénovation du Grésivaudan à Montmélian, l’Opac de la Savoie a été retenu dans le cadre de l’appel à projets MassiRéno. Ce dernier vise à massifier les travaux de réhabilitation dans le parc social.

Dans le cadre du plan de relance, l’appel à projets MassiRéno encourage les bailleurs sociaux à mener des opérations de rénovation énergétique de grande envergure. Il est doté d’une enveloppe de 40 M€, et compte dix lauréats nationaux. L’Opac de la Savoie a été retenu pour son projet de réhabilitation du Grésivaudan à Montmélian (Savoie). Il s’agit d’une résidence de deux bâtiments avec 99 logements locatifs, construite en 1967.

Ce chantier de rénovation inclura l’isolement des façades du bâtiment par l’extérieur ainsi que le toit et les planchers. Des menuiseries avec des triples vitrages et une chaudière bois à granulés seront également installées. Il est à noter que les techniques innovantes et reproductibles au niveau industriel seront à privilégier. Rappelons que la résidence est actuellement classée F (très énergivore), mais, après les travaux, elle sera labellisée A (économe). En effet, elle produira autant d’énergie qu’elle en consommera.

Le démarrage de ces travaux, d’une durée de 18 à 24 mois, est prévu au printemps 2022. Cette opération a bénéficié d’une subvention de 1,5 M€ venant de l’État.