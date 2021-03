L’Office Public d’Aménagement et de Construction de l’Oise rénove un immeuble à Sérifontaine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer 1erseptembre Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

Un immeuble hébergeant quatre familles se refait une beauté dans la commune de Sérifontaine.

L’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de l’Oise a engagé d’importants travaux de réhabilitation dans un immeuble où vivent quatre familles, au 24 rue Jean Moulin, à Sérifontaine. L’opération est réalisée par les entreprises Appli, à Amiens (Somme), et Carlier Baudoin, à Maisoncelle-Tuilerie (Oise). Les travaux, lancés en novembre dernier, s’étaleront sur cinq mois.

Actuellement, le projet se concrétise au niveau des façades et de la charpente. Dernièrement, les entreprises ont procédé à l’installation d’un dispositif d’isolation thermique par l’extérieur, au remplacement des fenêtres et lucarnes de toit. Les structures en bois sont déjà rénovées. Les portes de garage ont fait peau neuve grâce à quelques coups de peinture. Ce projet de réhabilitation se traduit en outre par le remplacement des cache-moineaux, des gouttières, des descentes d’eaux pluviales et des volets battants en PVC.