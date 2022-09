L’Orcab nomme son nouveau président

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Orcab Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’Organisation des coopératives d’achat des artisans du bâtiment (Orcab) a annoncé lundi 12 septembre la nomination de Joël Schoenher comme président. Il prend la place de Daniel le Guillant, et présidera le conseil d’administration, composé de sept directeurs de coopératives et sept dirigeants d’entreprises artisanales, pendant quatre ans. Il travaillera notamment avec Stéphane Windsor, directeur général du groupement.

Un artisan charpentier de métier

Joël Schoenher débute sa carrière d’artisan charpentier en 2000 dans l’entreprise familiale fondée par son père en 1980 et située à Raon l’Etape (88). Il rachète l’entreprise en 2004 et participe en 2008 à la création de la première coopérative vosgienne : la Scab. D’abord vice-président, il enchaîne deux mandats de président de la jeune coopérative de 2013 à 2021. En 2018, il intègre le conseil d’administration de l’Orcab, et sous-mandat de ce dernier, prend la présidence en 2019 de la Fédération française de coopératives et groupements d’artisans (FFCGA).

