L’observatoire des routes gagne en finesse

« Il n’y a pas de constat d’abandon du patrimoine routier par les gestionnaires ». Yves Krattinger, président de l’institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (Idrrim), tire cet enseignement de la livraison de l’étude annuelle de l’Observatoire national des routes (ONR), présentée le 18 novembre. Chaque année, des données plus complètes produisent des informations plus exploitables, mais ce travail de fourmi nécessite encore des approfondissements.