L'obligation de garantie de livraison ne sera pas étendue aux rénovations ou extensions de maisons individuelles

La garantie de livraison obligatoire pour les constructeurs de maisons individuelles (article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation) couvre les risques "d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat [de construction de maison individuelle], à prix et délais convenus". Elle a été étendue, depuis 2020, aux "risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués", indique Daniel Labaronne, député (Renaissance) d'Indre-et-Loire. Il souhaiterait savoir, dans le cadre des questions au gouvernement, si ce dispositif pourrait être élargi aux travaux d'extension et de rénovation d'un logement individuel.

Favoriser des techniques de constructions compétitives et écologiques

Dans sa réponse écrite, le ministère de l'Economie rappelle qu'en effet, "l'ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 a modifié les règles applicables aux contrats de construction de maison individuelle (CCMI) afin de les adapter aux nouvelles méthodes de construction ayant recours à des éléments préfabriqués". Objectif : favoriser ces techniques de construction qui sont plus compétitives par rapport aux technologies et méthodes traditionnelles (haut niveau de qualité architecturale, réduction des nuisances sur les chantiers, meilleure isolation), mais également plus écologiques (utilisation de matériaux biosourcés notamment).

Obligation circonscrite aux seuls CCMI

L'exécutif souligne la dérogation au principe général de liberté contractuelle que constitue cette obligation d'assurance. Cette exception "doit être justifiée par l'atteinte d'un objectif supérieur, comme la protection d'une partie faible à un contrat." Dans le cadre d'un CCMI, elle se justifie par l'intérêt "de protéger les maîtres d'ouvrage contre une défaillance d'un constructeur de nature à les priver d'un logement indispensable à assurer leur existence".



C'est pourquoi "cette obligation est circonscrite aux seuls CCMI". L'ordonnance de 2019 n'a donc pas modifié le périmètre initial de la garantie, elle a seulement adapté les mesures aux constructions de maisons individuelles préfabriquées. Et Bercy n'entend pas étendre ce dispositif, car, estime-t-il, "l'obligation d'assurance est coûteuse pour les constructeurs. Elle diminue leur capacité de rentabilité et alourdit leurs charges courantes, lesquelles peuvent se répercuter sur les prix de vente." Son élargissement aux travaux d'extension et de rénovation "participerait ainsi à renchérir le coût global de la construction, ce qui doit être autant que possible évité dans le contexte d'inflation actuel".



QE n° 3916, réponse à Daniel Labaronne (Renaissance - Indre-et-Loire ), JOAN du 20 juin 2023