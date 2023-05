L'Italien Pratic f. lli Orioli entre dans le giron de StellaGroup

Pratic f. lli Orioli Spa, basée à Fagagna (Frioul) dans le nord de l’Italie, était jusqu’à présent détenue et dirigée par Edi et Dino Orioli, les deux fils du fondateur. Le rachat par StellaGroup reste soumis à l’approbation des autorités anti-trust.

Pratic est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pergolas et de stores depuis plus de 60 ans. La société est leader de la pergola en Italie, et réalise 40% de ses ventes à l’export. La société a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires proche de 80 M€. Elle compte 300 salariés et s’appuie sur une excellence industrielle et un site de production ultramoderne.

Déjà acteurs majeurs de la fermeture, StellaGroup et Pratic ont pour ambition, au travers de cette acquisition, de devenir un des leaders européens de l’outdoor et de la protection solaire. StellaGroup est très présent en France avec notamment les sociétés Flip, Profalux, Eveno, Sofermi, La Toulousaine et Biossun. Il est également actif en Allemagne (Ehrart Markisen, DuoTherm, Tenbrink et Alumux), aux Pays-Bas (AVZ), en Grande-Bretagne (SWS UK) et désormais en Italie au travers de ses 15 Filiales. Structuré autour de trois Business Units - la fermeture de la baie, l’accès, l’outdoor - StellaGroup a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 642 millions d’euros et emploie 2 500 personnes.