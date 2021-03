L’Isle-sur-la-Sorgue : une nouvelle canalisation d’eaux usées d’ici cinq mois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Canalisation Supprimer Valider Valider

Une nouvelle canalisation d’eaux usées est en cours d’installation à L’Isle-sur-la-Sorgue depuis le 15 mars 2021.

D’importants travaux d’installation d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées sont en cours à L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). Ils ont été lancés le 15 mars 2021 et s’étaleront sur cinq mois. Le chantier concerne l’allée de la Ricarde, sur le tronçon entre le centre commercial La Rode et le lycée agricole. Les travaux seront répartis en trois phases : de mars à avril, de mai à juin et de juillet à août. Le service Assainissement de la Communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse les réalisera en tranchée ouverte.

L’installation des nouvelles canalisations vise à améliorer l’évacuation des eaux usées des postes de relevage de Malakoff et de Saint-Antoine. Elle permettra par ailleurs d’augmenter les capacités d’évacuation d’eau de pluie, et d’éviter les risques d’obstruction des canalisations ainsi que les problèmes d’odeurs.

Un budget de 1,42 M€ est alloué au projet. Le financement comprend la participation de la Communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse (882 k€), de l’État à travers la dotation de soutien à l’investissement local (541 k€) et de l’Agence de l’eau.