Bruno Solo embarque avec IVECO pour vivre une expérience extrême. Jean-Luc Erhard, un conducteur passionné, lui fait une démonstration spectaculaire en conditions réelles des gammes IVECO WAY et DAILY sur un chantier. Une aventure riche en émotions et en sensations fortes que nous raconte Elena Dubuc, Directeur Brand Marketing d’IVECO France.

Contenu proposé par IVECO