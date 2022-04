L'international tire les résultats de Vinci au 1er trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci Supprimer Vinci résultats Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Valider Valider

L'international représente plus de la moitié (51%) des 12,8 Mds € de chiffre d'affaires de la major au premier trimestre 2022.

Qu'est-ce qui peut abattre Vinci ? Apparemment pas la pandémie et la paralysie de l'économie mondiale qui en a découlé, ni la crise de l'énergie et des matières qui lui a succédé ni la guerre en Ukraine qui aggrave le tout.

Le groupe de Xavier Huillard affiche en effet au 1er trimestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 12,8 milliards d’euros en hausse de 26 % par rapport à celui du 1er trimestre 2021 et même supérieur à celui du 1er trimestre 2019.

La branche concessions retrouve chaque mois plus de couleurs (près de 1,8 milliards d’euros de CA en hausse de 34 % par rapport à 2021 et de +7 % par rapport à 2019) notamment les activités aéroportuaires dont le CA a été multiplié par 2,6 par rapport à 2019), Vinci Energies multiplie les prises de commandes (un record sur 12 mois glissant à 16,5 Mds €) en pleine crise...de l'énergie et Vinci Construction, tiré par l'international connaît une nouvelle croissance à deux chiffres : +14% à près de 5,97 Mds €.

68% de projets internationaux dans le carnet de commandes

Au total, les prises de commandes de Vinci Energies et de Vinci Construction au premier trimestre s’élèvent à 11,4 milliards d’euros et le carnet de commandes au 31 mars 2022 atteint 55 milliards d’euros (dont Cobra IS pour 8,4 milliards d’euros), en augmentation de 20 % sur 12 mois (+2 % hors Cobra IS) et représente près de 14 mois d’activité moyenne. La part de l’international dans le carnet ressort à 68 %.

L'international qui porte désormais plus de la moitié de l'activité de Vinci : 51% du CA global, 53% du CA de Vinci Energies et 51% du CA de Vinci Construction. Mais malgré le contexte géopolitique, Vinci reste confiant : "le groupe bénéficie d’une bonne visibilité pour continuer de faire preuve de sélectivité dans des marchés perturbés par la guerre en Ukraine", assure la major dans son communiqué.