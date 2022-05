"L’international et les grands projets sont nos deux locomotives", Antoine Metzger et Jean Bernadet (NGE)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux publics Supprimer NGE Supprimer Antoine Metzger Supprimer Résultats annuels BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Respectivement président et directeur général du groupe NGE, Antoine Metzger et Jean Bernadet livrent leur bilan de l’exercice 2021 et réaffirment leurs ambitions pour l’avenir malgré un contexte économique et géopolitique tendu.

Vous dévoilez, ce jeudi 5 mai, les résultats 2021 de votre groupe. Sont-ils en ligne avec votre agenda de croissance ?

Jean Bernadet : Mieux, ils nous permettent de prendre un peu d’avance ! Entre 2019, dernier exercice de référence avant la crise du Covid, et 2021, nous avons enregistré une croissance de 11,2 % de notre chiffre d’affaires. Il atteint désormais 2,776 milliards d’euros, pour un résultat opérationnel sur activités de 71 millions d’euros.

Antoine Metzger : Cette croissance est d’autant plus significative qu’elle est essentiellement organique. Elle nous situe bien au-dessus de la tendance sectorielle, évaluée en retrait de 4 % selon la FNTP sur la même période, et des évolutions enregistrées par nos confrères. C’est une vraie satisfaction, surtout lorsqu’on considère le chemin parcouru. Il y a encore cinq ans, nous générions 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en moins. Pour en arriver là, nous avons progressé en moyenne de près de 10 % chaque année aussi bien en termes de CA que d’Ebitda. Nos effectifs ont crû dans le même temps : nous avons recruté 4 825 personnes en 2021 et la tendance est de 4 000 recrutements par an.

Parmi vos activités, lesquelles tirent cette croissance ?

J.B : Toutes nos familles d’activité se sont développées. Notre colonne vertébrale du modèle multimétiers en région a contribué à hauteur de 1,077 Mds €, montrant à nouveau la force de nos synergies. Les grands projets avec notamment le déploiement de la fibre et le Grand Paris, ont représenté 507 millions, tandis que nos filiales nationales spécialisées généraient 862 millions et l’international 330 millions. Sur ce denier périmètre, une moitié provient d’installations fixes et l’autre de projets d’ampleur, tels que le barrage de Nachtigal au Cameroun et les 273 km de la ligne ferroviaire Ferrocarril en Uruguay financée et construite dans le cadre d’un PPP avec l’Etat.

A.M : L’international et les grands projets sont les deux locomotives de 2021. Les activités de notre filiale NGE Infranet, relatives au déploiement de la fibre, ont atteint un plus haut historique participant ainsi fortement à la hausse de 22 % de nos activités grands projets. Hors des frontières hexagonales, le gain des gros marchés évoqués par Jean et le développement de nos implantations au Royaume-Uni et en Egypte, nous ont permis de croître de 27 %.

