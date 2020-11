L'international a tiré l'activité de Bouygues Construction et Colas au 3e trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bouygues résultats Supprimer Bouygues Construction Supprimer Bouygues Immobilier Supprimer Colas Supprimer Bouygues Supprimer France Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

A fin septembre les activités de construction de Bouygues cumulaient plus de 33,5 Mds € de carnets de commandes (en hausse de 3% par rapport à la même période de 2019). Une performance notable compte tenu de la pandémie, qui s'explique par la performance de Bouygues Construction et Colas à l'international.

Malgré une baisse de son chiffre d'affaires de 12% après les 9 premiers mois de 2020 par rapport à 2019, à 18,93 Mds €, la branche construction de Bouygues peut afficher son optimisme.

Tout d'abord, au troisième trimestre, l’activité a fortement rebondi par rapport à l'ensemble du premier semestre (-1% au comparé au troisième trimestre 2019 contre -19% au premier semestre 2020 comparé au premier semestre 2019), portée à la fois par un rattrapage d’activité au cours de l’été en France et un retour à un niveau d’activité normal dans presque tous les pays.

Carnets records

Conséquence, les carnets de commandes des activités de construction représentent 33,5 milliards d’euros à fin septembre 2020, en hausse de 3% sur un an et "proche du niveau record de septembre 2018", a annoncé Bouygues jeudi 19 novembre.

Mieux : malgré la pandémie, les prises de commandes de Bouygues Construction ont augmenté de 11% à un peu plus de 8,9 Mds €.

D'abord l'international

Compte-tenu du confinement du printemps, c'est hors de France que le groupe a trouvé de l'oxygène.

À l’international, le carnet de commandes des activités de construction croît de 6% sur un an à 19,6 Mds € à fin septembre 2020, grâce à la hausse respective de 7% et 4% des carnets de Bouygues Construction (22 Mds €) et de Colas (9,3 Mds €) par rapport à fin septembre 2019.

"Cette bonne performance commerciale est portée par les segments Travaux Publics (compléments de contrats en Australie et au Royaume-Uni notamment), Energies & Services et Rail (dont le 1er contrat de voies ferrées urbaines au Canada remporté par Colas)", confirme Bouygues.

L’international représente désormais 62% du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas au 30 septembre 2020, contre 61% fin septembre 2019.

Dans le vert



Résultat : après un premier semestre 2020 fortement marqué par la pandémie de Covid-19, les activités de construction de Bouygues sont revenues à une situation profitable sur les neuf premiers mois de l’année.

Leur résultat opérationnel courant est positif et s’élève à 133 M€ aux neuf premiers mois 2020 contre une perte de 437 M€ au premier semestre 2020.

La marge opérationnelle des activités de construction redevient positive à 0,7% (contre -4% au premier semestre).

"Cette amélioration résulte de la forte activité au troisième trimestre entraînant une meilleure couverture des coûts fixes, des mesures d’économies de coûts mises en œuvre par les Métiers et des indemnisations liées aux interruptions de chantiers au deuxième trimestre 2020", a expliqué Bouygues.