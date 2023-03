L’inspection générale de l’Environnement dévoile ses méthodes

Non, les quelque 200 rapports publiés chaque année par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable ne servent pas à caler les meubles des cabinets ministériels. Chargés d’orienter les stratégies environnementales de l’Etat, les 200 inspectrices et inspecteurs dévoilent leur méthode, au moment où ils renouvellent une partie de leurs effectifs.