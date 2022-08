L’Insee appelle à accélérer sur le confort d’été des logements et des écoles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer Confort thermique Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Ephad Supprimer France Supprimer Insee Supprimer Valider Valider

L’augmentation des vagues de chaleur anormales en été ces trente prochaines années suppose d'adapter les logements des personnes âgées et des plus modestes ainsi que les écoles, selon l’Insee.

Les canicules de cet été vont-elles inciter à accélérer l’adaptation des bâtiments aux prochaines vagues de chaleur, qui s’annoncent plus nombreuses ?

Au cours des trente prochaines années, « une large partie du territoire (métropolitain, NDLR) subira de 16 à 29 journées anormalement chaudes en été », s’inquiète l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), dans une étude publiée sur son site ce mardi 30 août. Des années 1976 à 2005, les habitants étaient exposés à moins de 16 journées anormalement chaudes selon l'institut.

Accompagner les 20% les plus modestes

L’Insee appelle ainsi à prendre les devants en matière de confort d’été pour les personnes âgées, des Ephad aux résidences seniors, et les enfants. « Comme observé en 2019 et 2020, ces fortes chaleurs pourront aussi se produire en période scolaire, ce qui pose la question de l’adaptation thermique des bâtiments scolaires. C’est ainsi que lors de la vague de chaleur de juin 2019, les épreuves écrites de l’examen du diplôme national du brevet ont été reportées et certaines municipalités ont décidé de fermer leurs écoles », rappelle l’Insee.

L’organisme rattaché à Bercy insiste également sur la nécessité de rénover en priorité les logements des 20% les plus modestes. Ces derniers ont « plus souvent une mauvaise performance énergétique, en partie à cause d’une moins bonne isolation », souligne l’Insee. Or, ces foyers sont aussi moins nombreux à engager des dépenses de rénovation énergétique…

Les plaines pas épargnées

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-France-Comté et Occitanie seront en première ligne. Ces territoires « les plus exposés aux chaleurs anormales » abritent actuellement près de 1,2 million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, habitant parfois dans des logements mal isolés, relève l’institut. « De plus, ils concentrent de nombreux emplois dans la construction et l’agriculture dont l’exercice est particulièrement difficile lorsque les températures sont anormales », ajoute l’Insee.

Ces anomalies de chaleur seront aussi fréquentes les territoires de plaine d’Ile-de-France, du Centre-Val de Loire, des Pays de la Loire et de la Nouvelle-Aquitaine. Jusqu’à 20 journées anormalement chaudes sont attendues de juin à août, contre moins de 15 avant 2005.

A l’exception de l’arc méditerranéen qui subira des « nuits tropicales », les littoraux seront moins exposés. Mais le nombre de journées anormalement chaudes passera en moyenne de 7 avant 2005 à 12 au cours des trois prochaines décennies.

