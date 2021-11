L’innovation et le réemploi au prisme de l’assurance construction

SEE

Alors que le législateur tend à en démocratiser l’usage, l’innovation et le réemploi des matériaux restent mal pris en compte par l’assurance construction. Un décalage évoqué lors des 28e « Rencontres droit et construction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence » le 22 octobre, qui traduit le fossé existant entre le cadre réglementaire et le modèle économique des assureurs.