L’innovation chez Kingspan – Concevoir aujourd’hui pour les bâtiments de demain.

Notre objectif est de répondre aux grandes questions de l’industrie :

Comment nos produits peuvent-ils économiser plus d'énergie ?

Comment pouvons-nous éliminer le carbone des bâtiments ?

Comment pouvons-nous utiliser les ressources plus efficacement ?

Comment pouvons-nous utiliser la technologie pour faciliter la conception et mieux construire ?

Ce sont les questions que nous nous posons chaque jour chez IKON, notre centre d’innovation mondial de Kingspan. Et voici comment nous y répondons.

Circularité

Chez Kingspan, nous introduisons des matériaux recyclés dans nos panneaux, nous réalisons des tests techniques pour démontrer la recyclabilité de nos gammes de produits actuelles en utilisant les déchets de production et nous éliminerons la mise en décharge de déchets de nos opérations d'ici 2030.

Biosourcé

Nous étudions le développement d'une plaque d’isolant biosourcé pour compléter notre gamme actuelle de solutions. Nous examinons des matériaux qui s'aligneront sur nos objectifs Planet Passionate et nous permettrons de mettre sur le marché de nouvelles solutions pour soutenir la lutte contre la crise climatique.

Numérisation

La numérisation est la manière dont l'environnement bâti résoudra ses problèmes les plus urgents. L’essentiel est de rassembler les sources disparates de données produites par et sur les bâtiments et de les utiliser pour créer de meilleurs espaces.

Carbone incorporé

En tant qu'entreprise, nous nous engageons à développer des solutions d'enveloppe de bâtiment hautement performantes et économes en énergie qui contribuent à minimiser l'empreinte carbone des bâtiments sur l'ensemble de leur cycle de vie. La création de produits avec une réduction du carbone intrinsèque et un potentiel accru de circularité est essentielle pour y parvenir.

