L’innovation au service de tous les territoires

Accompagner les collectivités territoriales désireuses d’innover quels que soient leur taille et leurs enjeux constitue l’une des priorités de la Banque des Territoires.

La smart city n’est pas l’apanage des métropoles

Derrière le concept de smart city ou de territoire intelligent, se cache un foisonnement d’innovations dont les métropoles n’ont pas le monopole. Ces approches ou solutions innovantes sont aussi des opportunités pour adresser les enjeux des petites et moyennes collectivités.

À la Banque des Territoires, nous avons la conviction que les territoires peu denses sont précieux, ont des atouts et ne peuvent se résigner à se voir enfermés dans des caricatures peu flatteuses.

Pour opérer et financer une smart city d’intérêt général dans tous les territoires, nos conseils, outils, ressources et offres de financements sont accessibles sur la page thématique smart city de la plateforme Banque des Territoires.

Miser sur l’innovation pour revitaliser les villes petites et moyennes

Partenaire des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain, la Banque des Territoires se mobilise auprès de l’État pour soutenir les petites et moyennes centralités. Objectif : les accompagner dans l’installation d’équipements et services structurants tout en instaurant un environnement favorable à la création de valeur économique.

Dans le cadre de ces programmes, le soutien aux innovations et aux smart solutions joue un rôle clé. L'innovation, qu'elle soit numérique ou non, constitue un levier qui peut être mobilisé au service des projets de revitalisation. Commerce, mobilité, requalification des espaces publics : les approches innovantes permettent le renouvellement des services proposés aux habitants et garantissent une meilleure prise en compte des usages.

Ainsi, la Banque des Territoires mobilise d'importantes ressources en ingénierie, afin de donner aux villes du programme Action Cœur de Ville, les moyens de définir leur stratégie mais également de concevoir et de mettre en œuvre des projets innovants.

Moderniser les commerces de proximité

Pierre angulaire de l’attractivité d’un territoire, le commerce constitue la priorité de la redynamisation des centres-villes. C’est pourquoi la Banque des Territoires accompagne les collectivités territoriales pour soutenir le commerce de proximité, durement impacté par la crise sanitaire et ses conséquences.

Parmi nos dispositifs de relance pour le commerce, figurent des solutions pour accélérer la digitalisation des activités commerciales afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et des usagers. Pour les collectivités de moins de 150 000 habitants, nous proposons également une aide au financement d’une solution numérique dédiée au commerce et à l’attractivité du cœur de ville. Cette aide prend la forme d’une subvention plafonnée à 20 000 euros (TTC).

S’appuyer sur les données territoriales pour mener un projet de territoire

La Banque des Territoires n’est pas seulement là pour réparer, mais cherche aussi à préparer l’avenir des petites et moyennes villes et à conforter leur place dans l’organisation spatiale et économique du pays. Pour ce faire, l’usage des données offre de nouvelles opportunités.

Dataviz cœur de ville est un service de datavisualisation permettant aux villes du programme Action Cœur de Ville d’accéder à une multitude de jeux de données pour diagnostiquer de manière rapide leur territoire. Ces données constituent de précieuses ressources pour améliorer les politiques publiques et faciliter leur pilotage. Elles peuvent être utiles tout au long du projet de revitalisation. En amont, dans une logique de diagnostic territorial, au cours d’un projet, dans une logique d’aide à la décision ou à la fin, dans une logique d’évaluation.

