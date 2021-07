L’innovation au cœur de la stratégie Wavin pour des réseaux d’assainissement sûrs et durables

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Wavin : créer des environnements sains et durables Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

La mise en œuvre de réseaux de canalisations fiables pour des environnements sains compte parmi les piliers de la stratégie de développement de Wavin. L’entreprise, qui fait appel à des technologies de pointe, propose différentes solutions innovantes pour répondre aux enjeux futurs.

Depuis le début du siècle dernier, les populations ont afflué dans les villes à un rythme sans précédent. Mais les infrastructures urbaines n’ont pas suivi. Face à cette croissance démographique, les canalisations sont devenues sous-dimensionnées, surchargées, entraînant leur détérioration rapide.

D’après le rapport mondial des Nations Unies (2017), en moyenne 30 % des eaux usées municipales et industrielles produites dans les pays à revenu élevé sont rejetées dans l’environnement sans être traitées. Et les régions disposant d’importants réseaux doivent aussi faire face à la vétusté de leurs installations et à des problèmes de pollution des eaux, dus à des canalisations anciennes qui fuient. Ces rejets d’eaux usées ont une réelle incidence sur l’environnement et la santé humaine.

Les nouveaux matériaux associés à des technologies innovantes permettent aujourd’hui de mettre en œuvre des installations performantes, d’une plus grande durée de vie. Ces solutions auront pour effets de réduire l’impact des eaux usées sur l’environnement et de préserver la qualité de vie des habitants.

Wavin, partie prenante des projets avec les décideurs

Fournisseur de solutions innovantes pour le bâtiment et les travaux publics, Wavin collabore donc activement avec les services techniques et les décideurs des villes et des collectivités pour leur apporter des solutions sur-mesure.

Les équipes du département recherche et développement du fabricant n’ont de cesse d’œuvrer à l’amélioration des solutions proposées pour permettre la mise en place d’installations plus fiables et durables et répondre aux enjeux à venir.

Certains éléments, en polypropylène notamment, disposent de remarquables propriétés mécaniques favorisant leur robustesse et leur durabilité. Ils peuvent être aisément façonnés pour s’adapter aux canalisations existantes, sans avoir à creuser tout un quartier urbain.

De plus, afin de s’assurer de l’efficacité et de la pérennité des installations, les services Wavin ont développé différentes réponses pour faciliter la maintenance de ces dernières.

De nouveaux matériaux pour davantage de performance

Parmi les nouveaux matériaux utilisés, le polypropylène a été choisi par Wavin pour la fabrication des tubes et raccords KG 2000 et Acaro destinés aux branchements et aux collecteurs d’assainissement enterrés sans pression. Lancés en 2019 et répondant à la norme NF EN 1852-1, les tubes et raccords Acaro assurent une excellente hydraulicité grâce à leur face intérieure très lisse. En polypropylène à module élevé, ces éléments présentent un haut niveau de résistance à l’impact ainsi qu’une forte rigidité longitudinale et annulaire, pour une utilisation sûre sous charge lourde, à faible ou grande profondeur. Les éléments Acaro sont dotés de joints qui allient sécurité à l’emboîtement et facilité de montage-démontage.

La gamme KG 2000, quant à elle, est fabriquée à partir de polypropylène renforcé en minéraux (PP-MD), ce qui améliore ses caractéristiques mécaniques en termes de résistance, rigidité et dureté. Sous Avis Technique (n°17.2/19-343_V1), elle profite d’un design et d’un joint triple lèvre assurant un emboîtement précis, un montage-démontage facile et une étanchéité totale.

Mais les réseaux doivent aussi être pensés pour être régulièrement contrôlés en optant pour des regards de visite. C’est pourquoi, dans les années 2000, Wavin a lancé Tegra, un système de regard facilitant la maintenance. Leur conception en polypropylène leur assure une étanchéité totale et une résistance aux agressions chimiques de l’hydrogène sulfuré généré dans les eaux usées qui peuvent endommager gravement les installations en matériaux traditionnels. Légers et maniables pour optimiser la mise en œuvre, les éléments Tegra sont adaptables, ajustables et interchangeables. Leur structure a été pensée pour assurer leur stabilité même en présence d’une nappe phréatique.

Les regards Tegra choisis sur 2 chantiers de l’ouest de la France

L’expertise et le savoir-faire Wavin ont été retenus en 2019 pour construire un réseau d’assainissement à proximité de la rivière Crac’h, afin de limiter les écoulements d’eau et de préserver les milieux naturels et leurs écosystèmes, dans cette zone sensible aux nombreuses fermes ostréicoles.

Bordant la Crac’h, qui se jette dans la baie de Quiberon, le village de Kersolard est classé en zonage d’assainissement collectif. Au vu des contraintes du chantier et pour faciliter la pose tout en assurant la pérennité du réseau, des tubes Acaro et des boîtes de branchement et d’inspection Tegra ont été choisis. La modularité et l’adaptabilité de ces éléments manuportables en polypropylène ont convaincu les décideurs de ce projet d’opter pour ces solutions qui ont également l’avantage de résister aux agressions chimiques liées aux eaux usées.

Cette modularité propre à Tegra s’est également illustrée sur le site remarquable du Mont Saint-Michel. Situé à l’entrée principale, le chantier avait pour objectif de remplacer le réseau d’assainissement vieillissant par une solution en polypropylène.

Compte tenu de l’étroitesse de la rue, l’unique solution d’inspection envisageable était la boîte Wavin Tegra 600. Mais le réseau, en diamètre 500, a rendu nécessaire une modification du produit, uniquement compatible avec les réseaux 400.

Après prise en compte des contraintes techniques, les équipes Wavin ont réalisé une boîte d’inspection Tegra 600 spécifique, compatible avec un réseau 500 et qui a subi, avant d’être installée, tous les tests d’étanchéité nécessaires.

Le développement de cette solution Tegra sur-mesure a demandé un travail de collaboration entre les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage et les différents services Wavin.

Toute cette synergie démontre le soutien proposé par Wavin, présent à toutes les étapes du chantier. Ses solutions innovantes associées à son expertise sont une aide précieuse pour les collectivités soucieuses de profiter de réseaux performants et qui se donnent comme objectif de relever les défis attendus en matière d’assainissement.

Découvrir les solutions Wavin.

