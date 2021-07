L'ingénierie française retrouve des couleurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer Syntec-ingénierie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec + 25% de prises de commandes pour les ingénieristes au premier trimestre 2021, Syntec-Ingénierie annonce un redémarrage économique. Les ingénieristes étant aux avant-postes de tout projet, la relance devrait bénéficier en cascade aux acteurs des secteurs industriels et de la construction à court et moyen terme.

L'ingénierie semble devoir sortir de la crise plus tôt que prévu : c'est la bonne nouvelle à tirer du dernier baromètre réalisé par Syntec-Ingénierie auprès de ses adhérents la semaine du 1er juin 2021.

Après avoir perdu 11% de leur chiffre d’affaires en 2020, les entreprises d’ingénierie "s’accordent à saluer une dynamique de reprise globale sur l’ensemble des secteurs économiques au premier trimestre 2021", assure ainsi le baromètre

Sur la lancée d'un dernier trimestre 2020 encourageant (les marchés d’ingénierie avaient connu une hausse de 21% en volume), les appels d’offres d’ingénierie de construction publiés par les acteurs publics ont augmenté de 17%.

"Si tous les secteurs de la construction sont concernés, c’est dans le bâtiment et les infrastructures que la reprise est la plus marquée, avec respectivement +49% et +35% du nombre de lots publiés au premier trimestre 2021", indique le baromètre.

Focus sur la commande publique Selon une étude de la commande publique dans l’ingénierie et les travaux pour les marchés passés entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2021 réalisée par Vecteur Plus, la baisse des appels d’offres observée entre 2019 et 2020 a résulté de deux phénomènes combinés. L’effet pré-électoral, tout d’abord. Avec -9% en volume, la commande publique a diminué dès le premier trimestre 2020. Le report des élections municipales et les confinements successifs ont ensuite aggravé la tendance, avec de nouveau -6% au 2e trimestre et -6% au 3e. Puis, une fois les élections tenues en juin, la reprise est patente dès octobre, avec +21% de marchés publics d’ingénierie.

Industrie : des prises de commandes à la hausse

De la même façon, les ingénieristes qui interviennent auprès des décideurs industriels font preuve d’optimisme, pour la première fois depuis le début de la crise : ils sont 78% à voir leur activité redémarrer même si celle-ci tourne encore au ralenti. Ainsi, seul 1/4 d’entre eux ont des équipes occupées à 100%. Par ailleurs, les entreprises d’ingénierie qui interviennent de manière majoritaire dans les secteurs automobile et aéronautique restent fragilisées par la crise et estiment que la reprise n’a pas encore eu lieu.

« Pour la première fois depuis le début de la crise liée à la Covid-19, la prise de commandes des ingénieristes augmente et le taux nominal d’occupation des équipes repasse la barre des 50%. C’est une excellente nouvelle pour notre profession, bien sûr, mais aussi un signal fort pour l’économie tout entière, s'est réjoui Pierre Verzat, président de Syntec-Ingénierie. Les ingénieristes sont aux avant-postes de tous les projets. Ils étudient et conçoivent les écoles, gares, hôpitaux, voitures autonomes, usines intelligentes, etc. qui seront construits demain. Le redémarrage actuel de leur activité annonce donc le redémarrage à court et moyen terme de l’ensemble de leurs partenaires économiques. Pour que la reprise soit effective, il est crucial que donneurs d’ordres publics et privés poursuivent cette dynamique et qu’une attention particulière soit portée aux filières automobile et aéronautique qui restent bouleversées par la crise. »