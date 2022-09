« L’infrastructure est un moyen supplémentaire pour les véhicules de comprendre leur environnement », Moroine Laoufi (Vinci Autoroutes)

Dans le tunnel Duplex de l’A86, à l’ouest de Paris, Vinci Autoroutes et Stellantis ont testé la semaine dernière quatre scénarios mettant en œuvre la communication entre l’infrastructure et un véhicule prototype. Jumeau numérique, perception de bord de route, intelligence artificielle et plateforme logicielle font du tunnel, qui voit passer 35 000 véhicules/jour, un terrain de jeu idéal pour les constructeurs voulant tester leurs véhicules connectés et autonomes. Les explications de Moroine Laoufi, directeur projets véhicules connectés et autonomes de Vinci Autoroutes.