Prenant en compte les modifications apportées aux articles L. 125-5 à L. 125-7 du Code de l'environnement par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, un décret du 1er octobre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023, met à jour et renforce le dispositif d'information des acquéreurs et des locataires d'un bien immobilier concerné par un ou plusieurs risques naturels ou technologiques ou par un secteur d'information sur les sols.