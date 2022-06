L’inflation attise les attentes salariales dans le BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Salaires BTP Supprimer Vie du BTP Supprimer Ressources humaines Supprimer Valider Valider

Face à l’envolée des prix, certains employeurs du BTP s’apprêtent à réagir. L’enjeu : préserver leur attractivité, mais aussi la paix sociale.

«Avec des postes de dépenses quotidiennes “énergie” et “alimentation” qui explosent, une partie des salariés du BTP doit rogner sur son budget “loisirs”. » Comme le rapporte Samir Baïri, secrétaire national en charge des TP à la CFDT Construction et secrétaire du comité européen chez Eiffage, le sujet du pouvoir d’achat s’invite en ce moment dans toutes les discussions entre collègues.

En France, l’inflation, qui a atteint en mai 5,2 % sur un an, est à son plus haut niveau depuis 1985. « Une hausse d’autant plus difficile à encaisser que, dans le secteur, beaucoup de collaboratrices, comme les secrétaires, sont à temps partiel et que de nombreuses épouses d’ouvriers sont au foyer », pointe le responsable syndical. La situation est telle que, fin mai, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a ­appelé les entreprises qui le peuvent à relever les salaires – il se dit néanmoins conscient des effets de la crise des matières premières pour le BTP.

Certains employeurs songent déjà à adopter sous peu des mesures en faveur des bas salaires sans attendre leurs négociations annuelles obligatoires (NAO). A l’image du groupe de rénovation du patrimoine Aurige. « Nous avions, en mars dernier, dégagé un budget d’augmentations annuelles compris entre 3,5 et 4 % de la masse salariale. Une mesure dont l’effet a hélas été atté­nué par la hausse de l’inflation », regrette Erick Romestaing, son directeur général. Le dirigeant se prépare ainsi à consentir un nouvel effort avec des revalorisations générales en faveur des ouvriers pour les salaires inférieurs à un certain plafond. « Peut-être d’ici au 1er septembre. Mais si l’inflation continue à accélérer, il faudra agir dès le début de l’été. Nous serons à l’écoute des tendances que nous recueillerons auprès de la FFB sur les initiatives prises ailleurs. »

