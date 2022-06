L’incorrigible optimisme de la filière bois construction

L’optimisme de la filière bois construction passe sans trop de douleur les épreuves de la guerre en Ukraine et du renchérissement des matériaux, et pour cause : la pyramide des âges et la prise de conscience écologique créent un appel d’air durable vers la ressource renouvelable, comme l’ont montré les experts invités à l’Assemblée générale du comité national pour le développement du bois, le 21 juin à Paris.