« L’incendie à Montfermeil est un coup violent », Emmanuelle Patte, architecte

Quelle a été votre réaction en vous rendant ce lundi sur le chantier de l’école maternelle Jules-Ferry à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), incendiée durant le week-end ?

Avec mon associé Yanis Boumbar, voir l’édifice par terre a été un coup violent. Nous n’arrivions pas à y croire. J’ai ressenti comme un vide vertigineux dans la poitrine, dans le ventre. Cela me laisse sans voix. Avant cet incendie spectaculaire, le chantier arrivait à un moment charnière, celui du clos couvert. L’étanchéité se terminait et les fenêtres devaient être livrées cette semaine. Nous étions heureux de voir que ça avançait bien car nous avions rencontré pas mal de difficultés jusque-là : Covid, augmentation du coût des matériaux, faillite d’entreprise, etc. Aujourd’hui nous sommes tristes. Anéantis. C’est vraiment très dur pour un architecte de voir un bâtiment qu’il a dessiné, dont il suit le chantier depuis de nombreux mois, disparaître en quelques heures.

Que savez-vous des faits qui se sont produits ?

On ne sait pas du tout comment cela a démarré. Une enquête est en cours. Mais on peut dire que l’incendie est arrivé au pire moment, quand la construction était la plus vulnérable. La structure en bois était construite et l’isolant en paille posé. Mais les enduits en plâtre et en terre crue - qui auraient pu faire coupe-feu - et les fenêtres - qui auraient pu empêcher le vent d’attiser les flammes - n’étaient pas en place. Et les bonbonnes de gaz qui servaient aux étancheurs ont explosé. Donc ça a entièrement brûlé.

Les pompiers ont été nombreux pour d’abord baisser la température du brasier puis éteindre le feu. Nous voulons les remercier de leur engagement. Nous aurons besoin de leurs retours pour améliorer certaines dispositions sur les chantiers, comme éventuellement stocker les bombonnes de gaz dans un local coupe-feu, installer des détecteurs de fumée ou employer une société de gardiennage. Nous leur avons déjà demandé d’organiser une réunion pour réfléchir ensemble avec toute la filière à ces questions de sécurité pendant la mise en œuvre. Car quand le bâtiment est livré, il répond aux normes de sécurité incendie et les risques ne sont pas du tout les mêmes. Au travers de cet évènement tragique, il nous faut faire preuve de résilience.

Quels enseignements tirez-vous de cet incendie ?

Nous avons pu constater que la structure était restée debout suffisamment longtemps pour pouvoir évacuer toutes les personnes qui auraient pu être présentes dans l’édifice. Le bois brûle mais demeure stable, c’est l’une de ses qualités. Il faut rassurer les parents d’élèves sur ce point car nous n’avons pas envie de mettre qui que ce soit en danger. Notre métier d’architecte consiste avant tout à prendre soin de ceux qui habitent nos bâtiments, ceux qui les construisent aussi, et des générations futures.

Bâtir en bois, paille et terre crue est notre façon de lutter contre le réchauffement climatique car cela permet de capter le CO₂ et de moins en émettre dans l’atmosphère. Il ne faut pas y renoncer même si, paradoxalement, tout le dioxyde de carbone stocké dans la charpente bois s’est échappé à cause de l’incendie… Et même si certains continuent de dire : « Voyez comme ça brûle ! » Nous leur répondons qu’avec les canicules et les sécheresses, ça pourrait être la planète qui brûle. Donc notre feuille de route écoresponsable reste la même. Il faut continuer à construire avec des matériaux biosourcés, géosourcés, renouvelables locaux et abondants pour les générations futures.