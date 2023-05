L’impôt sur la fortune immobilière n’a jamais autant rapporté

L’administration fiscale s’en félicite. En 2022, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a rapporté près de 1,8Md€, en hausse de 10% par rapport à 2021. Ce record s’explique par la croissance annuelle de 7,3% du nombre de foyers assujettis, pour atteindre un total de 164 000, selon une note d’avril 2023 de la Direction générale des finances publiques Dgfip).

A sa création en 2018, seuls 133 000 foyers fiscaux payaient l’IFI. Cet impôt voulu par Emmanuel Macron a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), créé en 1988. Il se concentre désormais uniquement sur l’immobilier, un actif à l’époque jugé comme "improductif" par le président de la République.

Cette progression du nombre d’assujettis est le fruit de la hausse des prix des logements anciens, de 7,5% entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, selon les dernières estimations de l’Insee. Sur la même période un an plus tôt, la hausse annuelle s’élevait à 6%. Et de 2017 à 2019, les prix progressaient de 3% environ sur un an.

Paris concentre 41 500 foyers

Avec près de 41 500 foyers, Paris regroupe 26% des déclarants à l’IFI, suivi par les Hauts-de-Seine (15 000 foyers) et les Yvelines (7 600). Environ 44 % des déclarants ont un patrimoine immobilier imposable compris entre 1,3 et 1,8M€. Les assujettis à l’IFI ont en moyenne 70 ans.

Pour être imposable à l’IFI, il faut bénéficier d’un patrimoine de 1,3M€ en valeur nette. Celle-ci est calculée en se basant sur la valeur brute du patrimoine imposable, à laquelle sont soustraits l’abattement forfaitaire de 30% sur la résidence principale, les dettes déductibles ainsi que certaines exonérations.

Le rendement de l’IFI reste très inférieur à celui de l’ISF, qui prenait en compte tout le patrimoine des hauts revenus, et qui avait rapporté environ 4,2Mds€ en 2017.