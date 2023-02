L'importance des travaux d'étanchéité du toit d'un bâtiment professionnel

En quoi consistent les travaux de réfection de couverture ?

L’L'importance d'une toiture étanche n'est plus à démontrer. Les toits sont en effet des éléments essentiels de toute construction professionnelle ou non et permettent de conserver un bâtiment sain et en bon état.

La réfection d'étanchéité pour une toiture consiste à en changer le revêtement qu'il s'agisse d'ardoises, de tuiles en terre cuite, de tuiles en béton, de couverture en zinc ou en plaques ondulées en fibres-ciment, etc.



La rénovation peut être partielle ou totale, mais il faut toujours faire attention à la bonne réalisation d'un certain nombre de points, à savoir l'étalonnage du plan carré, les évacuations pour l'eau de pluie, les lignes de couverture (arêtiers, rives, faîtage, noues) et l'étanchéité des émergences.

Qu'est-ce que le rechapage ?

Le rechapage est un processus qui permet de conserver l'étanchéité d'un toit sans avoir à déposer l'ancien revêtement. Celui-ci va alors servir de sous-couche sur laquelle on va venir appliquer la nouvelle étanchéité. Dans la mise en œuvre, il faut cependant être particulièrement vigilant lors de la réalisation de certaines étapes des travaux :



- Le support du complexe doit être vérifié quelle que soit sa nature (bac acier, béton...) ainsi que le nombre de complexes formant l'étanchéité.

- Pour s'assurer de l'absence d'eau et d'humidité et vérifier l'état de l'isolant, un carottage du complexe doit être réalisé.



Les travaux de rechapage reviennent moins cher qu'une réfection complète de toiture puisqu'il n'y a pas de dépose de l'ancien revêtement.

Bien entretenir son toit pour éviter la rénovation

Afin de limiter les travaux d'étanchéité d'une toiture de bâtiment professionnel, le mieux est de se livrer à un entretien très régulier. Pour cela, il est conseillé d'effectuer de temps en temps :

- Le nettoyage des déchets végétaux qui ont tendance à se déposer sur le toit.

- Le nettoyage de toutes les évacuations d'eau de pluie (gouttières, chéneaux, descentes...).

- La vérification visuelle des composants importants du toit tels que la ligne de couverture, la partie courante, les évacuations et la ligne de couverture.



Il est bien sûr possible de faire appel à des professionnels pour mettre en place un contrat de maintenance qui prendra en compte cet entretien curatif.

Contenu proposé par SMAC-SA.COM