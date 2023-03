Une étude d'impact et une enquête publique sont nécessaires avant l'implantation d'un crématorium

Le sénateur Jean-Philippe Tanguy (RN - Somme) rapporte, dans le cadre des questions au gouvernement, les incertitudes juridiques relatives à l'implantation de crématoriums par les collectivités territoriales notamment en bordure d'une zone résidentielle. Il aimerait savoir quelles sont les règles à respecter en termes de distance avec les habitations ainsi que d'émissions de gaz et de nuisances sonores générées par le trafic routier.

Etude d'impact environnementale

La création des crématoriums relève de l'initiative des communes ou des EPCI compétents, et doit être autorisée par le préfet du département, après avis de la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (article L. 2223-40 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)), indique le ministère des Collectivités territoriales. "La délivrance de cette autorisation est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact environnemental [...] ainsi qu'à une enquête publique". Dans ce cadre, "chaque collectivité ou groupement de collectivités compétent apprécie l'opportunité de la construction d'un crématorium ainsi que sa localisation".

Distances et rejets

L'exécutif indique ensuite qu'"aucune distance particulière vis-à-vis des habitations n'est prescrite par le droit en vigueur" car un crématorium n'a pas le statut d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Pour autant, "cet aspect est nécessairement pris en compte lors de la réalisation de l'enquête publique".



Par ailleurs, l'arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère détermine les seuils à respecter pour ces émissions et garantit ainsi les droits des riverains.



Pour conclure, le gouvernement estime que "les dispositions de l'article D. 2223-109 et suivants du CGCT, relatives aux prescriptions applicables aux crématoriums ainsi qu'aux visites de conformité, sont de nature à garantir un cadre juridique suffisamment précis de la genèse du projet de création jusqu'à l'exploitation du crématorium".

