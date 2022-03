L’impact de la guerre en Ukraine sur l’acier et l’énergie évalué par l’IEIF

Dans une note envoyée ce mercredi 2 mars, l’Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF) estime que la guerre en Ukraine mettra la pression sur les prix de l’énergie, l’acier et les métaux rares et aura tendance à réduire les investissements des entreprises, si aucune issue diplomatique n'est rapidement trouvée.