L’hôpital de L’Isle-sur-la-Sorgue se refait une beauté

Le chantier de rénovation de l’hôpital de L’Isle-sur-la-Sorgue s’étalera jusqu’en 2024.

Les travaux de réhabilitation de l’hôpital de L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) ont débuté en ce mois de janvier pour une livraison d’ici septembre 2024. Le chantier porte, entre autres, sur la réfection des bâtiments du XIVe et du XVIIIe siècle, qui sont devenus vétustes. Il consiste aussi à restaurer l’immeuble bâti dans les années 60 et relié au reste des constructions par un édifice des années 90. Le projet a pour objectif d’accroître la capacité du site afin d’améliorer le confort ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des patients et du personnel.

La première phase du projet porte sur la déconstruction de l’immeuble construit dans les années 60, désaffecté depuis 2014. Cet édifice d’une surface de 3 800 m² laissera la place à un nouveau bâtiment d’une capacité de 40 lits. La deuxième phase du chantier concernera le bâtiment des années 90, qui fera également l’objet d’une destruction pour la construction d’un nouvel édifice. Cette phase s’étendra du premier trimestre 2023 au premier trimestre 2024. La dernière opération consistera à réhabiliter les bâtiments accueillant les personnes âgées. Ce chantier qui s’étalera jusqu’en septembre 2024 prévoit le dédoublement des chambres, la refonte des espaces communs, ainsi que la rénovation des menuiseries.

Au total, le coût des travaux s’élève à 12 M€, et a été financé en grande partie par l’hôpital. La Caisse nationale des solidarités pour l’autonomie a contribué au financement à hauteur de 1 M€, l’agence régionale de santé a également mobilisé la somme de 500 k€, et la direction régionale des affaires culturelles a investi 100 k€ dans ce projet.