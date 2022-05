L’expérience client au coeur de la réussite des projets de construction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Technique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le secteur du BTP, comme ailleurs, une expérience client positive est cruciale et l’utilisation d’une plateforme de gestion de la construction peut changer la donne pour les prestataires de service.

Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les entreprises doivent faire preuve de réactivité et de transparence auprès de leurs clients qui attendent une approche plus collaborative tout au long de leurs projets pour en finir avec le manque de visibilité.

L'un des défis à relever pour y parvenir est de contrer la fragmentation du secteur de la construction. Les sous-traitants rendent habituellement compte aux entrepreneurs principaux alors que les informations essentielles sur les projets sont généralement réparties entre plusieurs solutions cloisonnées et déconnectées. Dans ces conditions, il est difficile pour les entrepreneurs d'offrir à leurs clients une vue unique de l'état d'avancement d'un projet.

Une plateforme pour améliorer l'expérience client

Si l'adoption des nouvelles technologies a été plus longue dans le secteur de la construction, obligeant les entrepreneurs à jongler avec de multiples solutions aux fonctions et à l’interopérabilité limitées, le marché bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle approche. En effet, les plateformes de construction connectées, comme celle proposée par Procore, sont devenues des alliées de taille pour de nombreux entrepreneurs souhaitant à la fois améliorer la relation client grâce à une meilleure collaboration, mais aussi renforcer l'efficacité et la qualité des projets.

Avec Procore, la plateforme de construction intelligente, ces parties prenantes peuvent répondre plus facilement aux exigences des clients et aux évolutions du marché toujours plus fortes, que ce soit en termes de délais de livraison, de suivi des projets, ou de conformité. Pour les soutenir dans ces démarches, Procore propose une approche complète et facile d’utilisation, offrant une vue à 360 degrés de l’avancée et de la performance des projets, quel que soit l’appareil.

Les solutions les plus avancées du marché offrent également une API ouverte avec un large ensemble d'applications partenaires intégrées pour une intégration rapide. Grâce à cette connexion entre outils, les clients de solutions comme Procore ont la possibilité de conserver et visualiser en temps réel toutes les informations et les données dès qu'elles sont mises à jour.

Obtenir de meilleurs résultats pour les clients

Adopter une solution technologique telle qu’une plateforme de gestion de la construction est un investissement sur les années à venir. Selon le cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Co, le secteur de la construction connaît une « nette évolution vers le développement et le lancement de plateformes intégrées plutôt que de solutions ponctuelles ». Le cabinet définit les plateformes comme une approche qui octroie une visibilité sur la gestion commerciale ou opérationnelle grâce à des capacités natives et à une intégration transparente avec d'autres technologies, afin de regrouper les données et le contrôle des processus en un seul endroit.

Grâce à la mise en place de processus standardisés, puis en rassemblant et en comparant les données des actions menées, les chefs de projet sont en mesure de déceler, puis d’étudier les indicateurs de problèmes pour les résoudre rapidement et ainsi éviter qu’ils n’aient une incidence sur le projet du client. Les tableaux de bord équipés de reporting de type « rouge, orange, vert » (RAG) offrent une haute visibilité, tandis que les utilisateurs peuvent également exploiter les données sous-jacentes pour déterminer les causes profondes des problèmes.

En réduisant les temps morts et les retards, les entreprises libèrent du temps et peuvent ainsi honorer davantage de contrats, réaliser de meilleures marges, tout en rassurant leurs clients sur leur capacité à maintenir une gestion de projet efficace en garantissant qualité et sécurité. Cela se traduit également par un avantage concurrentiel durable et permet d'établir des relations plus solides et plus résilientes avec la chaîne d'approvisionnement.

Ce sont tous ces outils qui font des plateformes de gestion de construction des outils essentiels pour que les entreprises du secteur soient en mesure de fluidifier la communication au sein de leurs équipes, où qu’elles se trouvent, tout en s'assurant que les décisions soient toujours prises sur la base des données exploitables les plus pertinentes. Cela apporte à la fois plus de visibilité, plus de sécurité et un rendu plus qualitatif, trois arguments de taille pour les clients.

Contenu proposé par Brandon Oliveri-O'Connor Directeur EMEA chez Procore