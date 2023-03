L’étude « exode urbain » inspire la nouvelle politique rurale

L’exode urbain relève du mythe plus que de la réalité. Le groupement d’intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains (Gip-Epau) aboutit à cette conclusion dans l’étude réceptionnée le 17 février par Dominique Faure. La ministre déléguée aux collectivités rurales et à la ruralité s’appuiera sur ces travaux pour renforcer la politique nationale de soutien aux territoires ruraux.