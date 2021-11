L’État investit dans la reconstruction de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes de Volvic

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Une partie des travaux de reconstruction de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de Volvic sera prise en charge par l’État.

L’EHPAD de Volvic (Puy-de-Dôme) fait l’objet d’un projet de reconstruction. Ce dernier vise à offrir un meilleur cadre de vie aux aînés et à améliorer les conditions de travail du personnel, ainsi que la prise en charge des patients. Rappelons que la maison de retraite souffre d’importants dysfonctionnements et que les chambres ne répondent plus aux normes actuelles.

Dans le cadre de ce projet porté par l’établissement, un nouveau bâtiment sera reconstruit à proximité de l’actuel EHPAD. Ce dernier disposera de plus de 80 chambres individuelles avec salle de bains. Trois d’entre elles seront réservées aux aidants. Ce programme prévoit également l’aménagement d’une unité protégée de 14 lits pour les personnes souffrant de troubles cognitifs. Le nouvel hébergement comptera également un restaurant ouvert au public et des jardins.

Le chantier, estimé à environ 11 M€, devrait commencer en janvier prochain et s’étalera sur 18 mois. Le 8 novembre dernier, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’autonomie, a visité le site et a annoncé l’attribution d’une enveloppe de 4,2 M€ pour financer le projet. Cette aide s’inscrit dans le cadre du Ségur de la Santé, un plan d’investissement permettant de revaloriser les métiers des établissements de santé et des EHPAD.