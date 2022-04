« L’Etat doit cesser d’infantiliser les maires », David Lisnard, président de l’Association des maires de France

L’amertume pointe, derrière la politesse diplomatique. Dès le soir du second tour de l’élection présidentielle, l’association des maires de France a félicité le président réélu. En exprimant le souhait d’un « dialogue loyal et fécond », le président David Lisnard et son premier vice-président André Laignel ont pris date pour un troisième tour musclé et sincère.