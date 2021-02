L’Etat débloque 205 millions d’euros/an pour gérer les risques naturels

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer France Supprimer Ministère de la Transition écologique et solidaire Supprimer Environnement Supprimer Risques naturels Supprimer Valider Valider

Avec ce budget, le gouvernement souhaite financer des travaux expérimentaux dans la vallée de la Roya afin de réduire la vulnérabilité des habitations.

Avec le réchauffement climatique dû à l’augmentation des émissions de CO2 d’origine anthropique, les phénomènes extrêmes se multiplient. La vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes en a fait les frais le 2 octobre dernier après le passage dévastateur de la tempête Alex. L'analyse des événements pluvieux extrêmes méditerranéens au cours des dernières décennies met d’ailleurs en évidence une intensification de 22 % des fortes précipitations sur les maxima annuels de cumuls quotidiens en 50 ans.

Face à ce contexte, le ministère de la Transition écologique vient de débloquer un montant de 205 millions d’euros afin de financer les travaux expérimentaux nécessaires à la reconstruction des habitations impactées par les crues dramatiques de la Roya. Il s’agira de les reconstruire de façon plus résiliente, avec des pièces refuge, des sous-sols inondables sans dommage et des compteurs électriques rehaussés.

Autre promesse du gouvernement, cette fois en prévision d’inondations, de mouvement de terrains, de cavités naturelles ou encore de séismes : financer à hauteur de 80 % les travaux qui permettraient de réduire les risques pour les habitations des particuliers.

Accélérer la mise en œuvre des PAPI

Pour ce faire, la mise en œuvre des programmes d’actions pour la prévention des inondations (PAPI) portés par les collectivités locales doit s’accélérer. Ainsi, les PAPI d’un montant inférieur à 20 millions d’euros seront désormais validés à l’échelle locale. Les soutiens financiers existants, de 24 000 euros 65 000 euros par an, pourront être déployés dès la déclaration d’intention du porteur de projet. Aussi, une mesure votée dans le cadre de la loi Asap permet de reconstruire des digues en cas d’urgence civile via une procédure administrative accélérée.

Connaître les risques lors d’une transaction immobilière en un clic

Enfin, le site Georisques, porté collectivement par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et le ministère, dispose d’une nouvelle fonctionnalité qui facilite la prise en compte des risques naturels lors d’une transaction immobilière. Elle permet, pour toute adresse, d’obtenir automatiquement un état pré-rempli des risques auxquels un bien immobilier est soumis, y compris ceux non couverts par l’Information des acquéreurs et des locataires (pollution des sols, sols argileux, etc…). Cette information, qui doit être fournie par le propriétaire ou le bailleur en cas de vente ou de location d’un bien, est désormais accessible en quelques clics.