L’état de santé du marché immobilier neuf à Nantes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pratiquement mis à l’arrêt durant le premier confinement, le marché de l’immobilier neuf français a fortement été ébranlé par la crise sanitaire de la Covid-19. Pourtant, si l’année 2020 enregistre une baisse des ventes, on sait que la crise n’a pas freiné les rêves d’accession des Français et notamment dans l’immobilier neuf à Nantes.



Mais alors qu’ils semblent être à la hausse dans les grandes villes de France, quels sont les prix des appartements neufs à Nantes Métropole en 2021 ? À quel taux est-il possible d’emprunter en Loire Atlantique ? Est-il encore possible de louer un bien grâce à la loi Pinel à Nantes en 2021 ? Diagnostic de l’état du marché immobilier neuf à Nantes et dans sa région en 2021.

L’impact de la crise sanitaire sur le marché de l’immobilier neuf nantais

Nombreux sont les Français qui ont dû renoncer à leur projet immobilier avec l’arrivée de la Covid-19. Fragilisation des revenus des ménages, pertes d’emploi, crainte des banques... Les projets de vie des Français ont été particulièrement bousculés ces derniers mois. Dans la ville de Nantes, le marché de l’immobilier neuf a d’ailleurs été lui aussi fortement impacté : retard de livraison, chantiers à l’arrêt, crainte des acheteurs... Les professionnels de l’immobilier neuf ont dû s’adapter au contexte de crise.

Le recul de 2 % des prix de l’immobilier neuf à Nantes lors du premier trimestre 2020 ne s’est pas éternisé. En effet, dès le troisième trimestre, ces prix sont revenus à la hausse : la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) a observé une augmentation de + 4,3 %.

Il est pourtant étonnant de remarquer que dans l’ancien, les prix montent beaucoup plus vite que ceux des appartements neufs, même dans le quartier prisé du centre-ville de Nantes. Comment les prix et les taux de prêt se comportent dans l’immobilier neuf à Nantes ? Est-ce le bon moment pour investir ?

Le prix des appartements neufs à Nantes en 2021

Stables durant quelques années, le succès de Nantes a eu raison des prix de son marché immobilier et notamment dans l’ancien. Si en 2020, les prix de l’immobilier neuf ont connu une hausse de + 4 %, le prix d’un appartement ancien augmenterait beaucoup plus vite que celui d’un appartement neuf à Nantes.

À titre d’exemple, il est possible de trouver un appartement neuf avec loggias dans le quartier Doulon-Bottières de 4 pièces d’une surface de 70 m² à un prix de 280 000 euros. Dans le même quartier et pour la même surface, un logement ancien de 4 pièces sans espace extérieur est affiché au prix de 330 000 euros.

L’agence de courtage en immobilier IMMO9 commercialise des appartements neufs à Nantes et sur la Côte de Jade à des prix directs promoteurs. Spécialistes du marché de l’immobilier neuf à Nantes et en Loire-Atlantique, les courtiers d’IMMO9 accompagnent de futurs acheteurs dans la construction de leur projet, en sélectionnant le bien le plus adapté.

Taux d’emprunt immobilier à Nantes : une baisse significative

Avec une baisse significative des taux immobiliers sur l’ensemble du territoire français, 2021 s’avère être une période relativement propice pour contracter un prêt et notamment pour investir dans l’immobilier neuf à Nantes.

En effet, si les taux d’emprunt immobilier à Nantes ont connu une hausse après le premier confinement, ils se sont stabilisés dès le mois d’octobre 2020.

À Nantes et en Loire-Atlantique, les taux d’intérêts s’élevaient à 0,86 % pour un emprunt sur 15 ans, 1,05 % sur 20 ans et 1,32 % sur 25 ans en février 2021. En janvier 2020, ces taux s’élevaient respectivement à 1,19 %, 1,35 % et 1, 56 %.

Prêt immobilier à Nantes : un durcissement des conditions d’octroi

Les conséquences de la crise sanitaire ont fortement impacté les revenus des ménages Français. Et si l’on note une stabilisation des taux d’emprunt, le contexte économique a rendu les banques de plus en plus sélectives sur les conditions d’octroi d’un prêt immobilier à Nantes et dans le reste de la France.

En effet, on sait que les établissements bancaires exigeraient désormais un apport personnel minimum de 10 % du prix du logement pour un projet immobilier, qu’il s’agisse d’un achat en résidence principale ou d’un investissement locatif.

Ainsi, dans le cas d’un investissement dans l’immobilier neuf à Nantes, un prêt immobilier doit être complété par un apport financier personnel de 10 % du prix du logement. La durée de l’endettement est fixée à 25 ans maximum et les mensualités ne doivent pas dépasser les 33 %.

Immobilier neuf à Nantes : les acheteurs migrent vers la Côte de Jade

Le confinement a donné des envies d’ailleurs aux Nantais. Aux portes de l’Atlantique, les petites villes de la Côte de Jade, comme Saint-Nazaire ou Pornichet, connaissent une forte augmentation de leur population.

Tout comme dans l’immobilier neuf à Nantes, les villes côtières ont été investies par les promoteurs immobiliers pour y édifier des programmes neufs dont certains sont de véritables balcons sur l’océan.

La ville de Saint-Nazaire semble d’ailleurs tirer son épingle du jeu sur le marché de l’immobilier neuf. En effet, selon plusieurs professionnels de l’immobilier en Pays de Loire, cette commune portuaire de l’ouest de la France connaît un réel succès sur le marché du neuf, aux côtés de Nantes et d’Angers. Appréciée pour son cadre de vie, Saint-Nazaire propose de nombreux appartements neufs mais aussi des maisons neuves à la vente.

PTZ et Pinel : les dispositifs prolongés au-delà de 2022 à Nantes

C'est une bonne nouvelle pour les primo-accédants et les investisseurs qui souhaiteraient investir dans un appartement neuf à Nantes. En effet, un amendement prolongeant le PTZ jusqu’à la fin 2022 a été déposé le 7 novembre 2020, suivi, 13 jours plus tard, de la confirmation par le gouvernement de la prolongation de la loi Pinel jusqu’en 2024.

Véritable soutien pour ceux qui souhaiteraient devenir propriétaire d’un bien immobilier neuf à Nantes de manière facilitée, le prêt à taux zéro ne comporte aucun taux d’intérêt et reste le dispositif le plus utilisé pour accéder aisément à la propriété en résidence principale.

Reconduite jusqu’en 2024, acquérir un appartement neuf à Nantes dans le cadre d’un investissement locatif en loi Pinel est toujours possible pour les éventuels investisseurs souhaitant défiscaliser une partie de leurs impôts tout en se constituant un patrimoine immobilier.

À noter que la prolongation de la loi Pinel impliquera dès 2023 un allégement des assiettes fiscales.

Financer son appartement neuf à Nantes en résidence principale avec le PTZ

Le prêt à taux zéro offre à la possibilité aux primo-accédants ayant un petit budget d’acheter un bien immobilier neuf à Nantes pour y vivre en résidence principale. Ce crédit bancaire ne comporte aucun taux d’intérêt et peut financer jusqu’à 40 % d’une acquisition immobilière.

Gratuit, il peut se contracter sur une durée de 20, 22 ou 25 ans avec une période de différé pouvant aller de 5 à 15 ans selon les revenus de l’emprunteur. Cumulable avec d’autres aides au financement immobilier, celui-ci est octroyé sous certaines conditions à Nantes :

Le bien loué doit nécessairement être neuf, Nantes étant situé en zone B1 ;

Les revenus de l’emprunteur ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources (30 000 euros pour une seule personne, 42 000 euros pour un couple en zone B1) ;

L’emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédentes.

Primo-accédants et ne gagnant pas plus de 42 000 euros par an, Laura et Mayeul ont pu financer leur appartement neuf à Nantes de 3 pièces avec balcon dans le cœur historique de 75 600 euros avec le PTZ, en plus de leur apport personnel.

Financé par l’État, un PTZ ne peut être délivré que par les établissements bancaires agréés pour l’achat d’un bien immobilier neuf à Nantes.

Investir dans l’immobilier neuf à Nantes avec la loi Pinel

Prolongée mais modifiée dès 2023, la loi Pinel a été mise en place pour inciter les Français à investir dans l’immobilier neuf. Ainsi, tout contribuable français a la possibilité de défiscaliser une partie de ses impôts dans le cadre d’un investissement locatif dans l’immobilier neuf à Nantes. Réunissant une majorité de locataires en résidence principale, louer un appartement neuf à Nantes est l’assurance de louer vite et durablement.

La mise en location d’un appartement neuf à Nantes comporte certaines conditions sine qua non :

Le logement neuf doit être loué en tant que résidence principale (occupé au moins huit mois de l’année) et doit se trouver en zone B1 ;

Le propriétaire doit louer son bien sur l’une des périodes prévues par le dispositif (6, 9 ou 12 ans) ;

Le propriétaire doit respecter les plafonds de loyers et de ressources du locataire en vigueur selon la zone du logement ;

Le logement doit être loué dans les 12 mois suivant sa livraison si le bien est en VEFA.

Jusqu’en 2023, il est possible de défiscaliser jusqu’à 63 000 euros d’impôts sur 12 ans en mettant un appartement neuf à Nantes en location Pinel. Située en zone B1, Nantes et sa région enregistrent régulièrement une forte demande locative (plus de 61,1 % de locataires en résidence principale en 2017).

Contenu proposé par Immo9