L’Établissement français du sang de Vendée sera en chantier à compter de mars 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les consultations entreprises en vue du réaménagement du sous-sol de l’Établissement français du sang de Vendée, ouvriront à l’automne 2022.

L’Établissement français du sang (EFS) de Vendée, situé sur le site du centre hospitalier départemental, commencera les travaux de réaménagement de son sous-sol en mars 2023, avec une livraison en décembre de la même année. Cette opération a pour objectif de restructurer les locaux du sous-sol (environ 400 m²) qui ne répondent plus aux besoins actuels. L’idée consiste aussi à doter cet espace d’outils fonctionnels.

Le chantier portera, entre autres, sur le réaménagement des espaces de bureaux et des salles de réunion modulables, et la réhabilitation de l’espace de livraison. La création de vestiaires et de sanitaires ainsi que la réfection du magasin, qui comptera à l’issue du chantier quelques zones à température contrôlée, sont également prévues. Un local dédié aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) va aussi être construit. L’issue de secours fera elle aussi l’objet d’une réfection.

Les travaux se feront en site occupé, et donc l’activité de l’hôpital ne s’arrêtera pas pendant le chantier. La phase de consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre vient d’être lancée. Les consultations pour les entreprises ouvriront à l’automne 2022.